▲ 為何申請樓按要自備信貸紀錄？

不論是購置物業或轉按，向銀行申請按揭，只要簽署授權文件，銀行便會取得按揭申請人的信貸紀錄。但如果是向財務公司申請按揭，有時便會出現貸款機構要求借款人自備信貸紀錄的情況。而要自備信貸紀錄，其實有一定的難度。

香港的信貸紀錄由一家私人公司管理，本地的銀行及大多數較具規模的財務公司，都是信貸資料庫的會員。會員會將借款人的信貸資料（包括延遲還款的紀錄）提供予資料庫，再由此整合每個人的信貸報告。行內以該公司英文簡稱，很多時會稱信貸紀錄為「TU Report」。

貸款機構處理貸款申請時，如需索取申請人的信貸報告，有兩個方法，如果貸款機構本身是資料庫會員，一般會取得借款人授權，向資料庫索取報告。但對於非會員的貸款機構，即使有借款申請人授權，也不會取得報告；此種情況下，相關機構可能會要求借款申請人向資料庫購買自己的信貸報告，再提供予相關機構。

須證實身份才可取得報告

其中一種貸款機構不是信貸資料庫會員的常見情況，是發展商為個別新盤成立的財務公司，他們單純是為了向指定新盤買家提供按揭而成立。由於是新成立，往往不會（或來不及）申請成為資料庫會員，但在審批按揭時又需要了解借款人的信貸紀錄，便會要求借款人自行索取信貸報告。

借款人是可以購買自己信貸報告的，但前提是要證明自己的身份。如果是網上申請，資料庫的網頁會要求你提供自己一系列的個人資料，只有證實身份，才可取得報告。

由於過去曾出現名人資料被撞中，信貸報告被取得的情況，資料庫提高了網上認證的要求。如果填寫錯誤，系統會要求你親身前往該公司，提供身份證明文件，才可購買資料。要留意的是，要現場購買資料，由於名額有限，也要先行預約。如果借款人打算申請發展商關連財務公司的按揭，而貸款機構指明要借款人提供信貸報告，請預留更多時間處理，避免因為索取報告遇上阻滯，而影響按揭申請。