【退休理財】4個簡單步驟建立充足退休儲備

▲ 【退休金】4個簡單步驟建立充足退休儲備

如果想享受晚年的生活，退休儲蓄應該是你一生的工作。不幸的是，太多的人根本沒有退休儲蓄目標，或者沒有採取措施設定正確的目標。

如果你不想因為沒有到達目的地的路綫圖，令自己偏離財務安全之路，你需要設定退休儲蓄目標，以幫助你建立所需的儲備金。這樣做並不是很難，僅需要4個簡單步驟。

第一步：估算你將要花多少錢退休

為退休儲蓄的目的是確保你有足夠的錢來滿足你的需求。這意味着你必須通過估計以後幾年的可能支出來弄清需求。

如果你快要退休了，那麼進行準確評估的最佳方法是製定預算，並實際計算出可以用來支付費用的金額。如果你距離離開工作崗位還有很長的時間，那麼這樣做可能沒有任何意義。在這種情況下，假設你需要替換退休前薪水的80%至90%，就可以很好地瞭解你的支出需求。

要弄清楚退休前的薪水是多少，請估計距離退休多少年，拿現在的薪水，並假設在那之前每年加薪2%。這將使你對最終薪水有較好掌握，如果你希望安全起見並可以確保維持生活水準，可以計劃替代大約90%的薪水。

第二步：計算你的社會退休保障金額

強積金是大部分香港人的退休儲備來源之一，你可假設現時供款持續，並有5%年回報，從而估算大約退休時儲到的金額。

除了強積金外，假如你有其他退休收入來源，好像是公司會提供退休福利。又或是自己已購買的一些退休理財產品，可以一同計算在內。

由於無法控制的情況（例如健康問題或失業），許多人最終被迫提早提取其利益。如果你先預期這種情況會發生，並作出適當規劃，到萬一遇上時，就不會面臨財務上的不足。當然如果最終可以延長工作時間，那麼退休儲備會變得更好。

第三步：找出不足之處

一旦知道了退休後需要支付的費用以及社會保障福利的多少，你就可以計算出你的儲蓄需要多少。如果你發現每月需要5萬元來退休，並且你強積金等儲蓄可提供每月2萬元，則需要額外儲錢以到退休時可產生每月3萬元。

第四步：確定要儲的金額

最後，你必須弄清楚需要多大的儲備金才能給你補充所需的收入。

有幾種方法可以做到這一點，包括使用綫上計算器，好像積金局有退休金計算機。但是，如果你打算遵循4%規則，最簡單的方法之一就是將期望的退休金額乘以25。例如，如果你需要24萬元的年收入，那麼在離開工作崗位時，你的退休帳戶餘額必須達到600萬元。

認識「4%」神奇法則，按︰【下一頁】

考慮到這個大目標，剩下要做的就是將其分拆為較小的目標。使用綫上計算器評估在離開退休之前的每個星期，每月或每年需要節省多少才能達到目標。

你對未來的所需資金有一個明確的答案，就可以開始投資及節省這筆錢，這樣你便擁有了以後可享受退休生活所需的資金。

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