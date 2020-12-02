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小麻吉滷肉飯外賣優惠　滷肉飯加珍珠奶茶套餐$20

精明理財 10:30 2020/12/02

分享：

由即日起至12月31日，小麻吉滷肉飯推出外賣優惠，滷肉飯加珍珠奶茶套餐只需20元。

優惠適用於逢星期一至五使用，供應時間為中午12時至下午5時半，惟供應有限，售完即止。需要注意，公眾假期或假日暫停優惠。

大埔店：大埔太和翠怡花園地下7號鋪
 (電話：39545638)
旺角店：旺角通菜街2A-2P鴻光大廈地下C號鋪
(電話：51155007)

撰文：hket小編

欄名 : 消費錦囊

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