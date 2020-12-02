小麻吉滷肉飯外賣優惠 滷肉飯加珍珠奶茶套餐$20 精明理財 10:30 2020/12/02 分享： 由即日起至12月31日，小麻吉滷肉飯推出外賣優惠，滷肉飯加珍珠奶茶套餐只需20元。 優惠適用於逢星期一至五使用，供應時間為中午12時至下午5時半，惟供應有限，售完即止。需要注意，公眾假期或假日暫停優惠。 大埔店：大埔太和翠怡花園地下7號鋪 (電話：39545638) 旺角店：旺角通菜街2A-2P鴻光大廈地下C號鋪 (電話：51155007) 撰文：hket小編 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 Green Common主餐牌66折 外賣自取套餐低至38蚊 今日 Green Common主餐牌66折 外賣自取套餐低至38蚊 茶星人E.Tea旺角好景店 飲品第二杯半價 2020/12/01 茶星人E.Tea旺角好景店 飲品第二杯半價 回答簡單問題即可！7-Eleven送1萬杯免費即磨咖啡（附登記網址） 2020/12/01 回答簡單問題即可！7-Eleven送1萬杯免費即磨咖啡（附登記網址） 【外賣優惠】周三起堂食至晚上10時限2人一枱 外送平台優惠碼一覽（Deliveroo、foodpanda、Uber Eats） 2020/11/30 【外賣優惠】周三起堂食至晚上10時限2人一枱 外送平台優惠碼一覽（Deliveroo、foodpanda、Uber Eats） 【Staycation】夫婦酒店Staycation自行搬床 最後竟要賠5000元？（附網民分享賠償酒店經驗） 2020/11/30 【Staycation】夫婦酒店Staycation自行搬床 最後竟要賠5000元？（附網民分享賠償酒店經驗） 著數優惠