Green Common主餐牌66折 外賣自取套餐低至38蚊 精明理財 09:00 2020/12/02 分享： 由即日起，於全綫Green Common分店、Future Bar by Green Common及Kind Kitchen堂食單點可享全單66折，全日適用。同時，Green Common亦推出外賣自取優惠，抗疫快取套餐價錢低至38蚊。 餐牌 分店地址 撰文：hket小編 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 茶星人E.Tea旺角好景店 飲品第二杯半價 2020/12/01 茶星人E.Tea旺角好景店 飲品第二杯半價 回答簡單問題即可！7-Eleven送1萬杯免費即磨咖啡（附登記網址） 2020/12/01 回答簡單問題即可！7-Eleven送1萬杯免費即磨咖啡（附登記網址） 【外賣優惠】周三起堂食至晚上10時限2人一枱 外送平台優惠碼一覽（Deliveroo、foodpanda、Uber Eats） 2020/11/30 【外賣優惠】周三起堂食至晚上10時限2人一枱 外送平台優惠碼一覽（Deliveroo、foodpanda、Uber Eats） 【Staycation】夫婦酒店Staycation自行搬床 最後竟要賠5000元？（附網民分享賠償酒店經驗） 2020/11/30 【Staycation】夫婦酒店Staycation自行搬床 最後竟要賠5000元？（附網民分享賠償酒店經驗） 【核酸檢測比較】本港爆發第四波疫情 醫療檢測機構新冠病毒測試收費、時間比較 2020/11/30 【核酸檢測比較】本港爆發第四波疫情 醫療檢測機構新冠病毒測試收費、時間比較 著數優惠