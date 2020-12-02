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Green Common主餐牌66折　外賣自取套餐低至38蚊

精明理財 09:00 2020/12/02

分享：

由即日起，於全綫Green Common分店、Future Bar by Green Common及Kind Kitchen堂食單點可享全單66折，全日適用。同時，Green Common亦推出外賣自取優惠，抗疫快取套餐價錢低至38蚊。

餐牌

分店地址

撰文：hket小編

欄名 : 消費錦囊

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