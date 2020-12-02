訂購大家樂盆菜送$20現金券　Ruby Tuesday優惠價$108半份經典燒排骨

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1、大家樂：訂購盆菜送$20現金券

於12月6日前每訂購大家樂「瑤柱褔袋燒味大盆菜」、「褔袋燒味盆菜」1盤，即送大家樂$10現金券 2 張，買盆菜宴則享$30早鳥折扣優惠。其他優惠包括 憑DBS信用卡、Club100會員訂購尊享低至 7 折，以優惠價加配「珍珠帶子竹笙雪燕海皇仿翅」、「五層脆腩燒味拼盤」、「褔祿原隻蠔皇鮑魚」、「香芒布甸」。

禮品數量有限，送完即止。以上消費額以折實價計算。

優惠詳情

2、Ruby Tuesday：優惠價$108半份經典燒排骨

從2020年12月1-17日，Ruby Tuesday 將會有5款不同驚喜優惠陪您一齊聖誕倒數，公布日期及時間將分為五個階段，於每個階段首日零晨零時零分於 Facebook / Instagram 首先發布。第一階段優惠，即日起至2020年12月3日 ， $108就可以品嚐半份經典燒排骨 （原價：$318）。

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3、稻香：外賣優惠 龍蝦伊麵$88/份

稻香三大外賣皇牌優惠，波士頓龍蝦伊麵 $88/份、皇子脆皮乳鴿 $28/隻、稻香有機豉油雞 $68/隻，由早上11時至晚上9時供應。Good Morning點心外賣自取8折，由早上8時至下午4時供應。

外賣自取手機落單 （稻香/稻坊）

皇牌外賣餐牌

撰文：hket小編