  • 18°C
香港時間 : 20201202日 (三) 07:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

訂購大家樂盆菜送$20現金券　Ruby Tuesday優惠價$108半份經典燒排骨

精明理財 07:00 2020/12/02

分享：

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1、大家樂：訂購盆菜送$20現金券    

於12月6日前每訂購大家樂「瑤柱褔袋燒味大盆菜」、「褔袋燒味盆菜」1盤，即送大家樂$10現金券 2 張，買盆菜宴則享$30早鳥折扣優惠。其他優惠包括 憑DBS信用卡、Club100會員訂購尊享低至 7 折，以優惠價加配「珍珠帶子竹笙雪燕海皇仿翅」、「五層脆腩燒味拼盤」、「褔祿原隻蠔皇鮑魚」、「香芒布甸」。

禮品數量有限，送完即止。以上消費額以折實價計算。

優惠詳情

2、Ruby Tuesday：優惠價$108半份經典燒排骨

從2020年12月1-17日，Ruby Tuesday 將會有5款不同驚喜優惠陪您一齊聖誕倒數，公布日期及時間將分為五個階段，於每個階段首日零晨零時零分於 Facebook / Instagram 首先發布。第一階段優惠，即日起至2020年12月3日 ， $108就可以品嚐半份經典燒排骨 （原價：$318）。

優惠詳情

3、稻香：外賣優惠 龍蝦伊麵$88/份

稻香三大外賣皇牌優惠，波士頓龍蝦伊麵 $88/份、皇子脆皮乳鴿 $28/隻、稻香有機豉油雞 $68/隻，由早上11時至晚上9時供應。Good Morning點心外賣自取8折，由早上8時至下午4時供應。

外賣自取手機落單 （稻香/稻坊
皇牌外賣餐牌

撰文：hket小編

欄名 : 今日優惠精選

最新專欄文章 更多

今日優惠精選 - KFC惠顧A3鹽酥雞桶餐用優惠券即減$20 百佳盆菜優先訂送金華火腿上湯
2020/12/01
KFC惠顧A3鹽酥雞桶餐用優惠券即減$20 百佳盆菜優先訂送金華火腿上湯
今日優惠精選 - Skechers會員優惠全店買1送1　 豐澤網店Outlet限量勁減低至5折
2020/11/30
Skechers會員優惠全店買1送1　 豐澤網店Outlet限量勁減低至5折
今日優惠精選 - KFC好味速遞預約自取全桶A餐75折 海港外賣自取燒鵝皇7折
2020/11/27
KFC好味速遞預約自取全桶A餐75折 海港外賣自取燒鵝皇7折
今日優惠精選 - 彩豐網店旗下產品正價85折優惠 GODIVA散裝巧克力買1送1/片裝巧克力買10送10
2020/11/26
彩豐網店旗下產品正價85折優惠 GODIVA散裝巧克力買1送1/片裝巧克力買10送10
今日優惠精選 - Living Plaza鑽石山店開幕優惠 百佳網店買滿$1000送總值$50咖啡禮券
2020/11/25
Living Plaza鑽石山店開幕優惠 百佳網店買滿$1000送總值$50咖啡禮券
著數優惠

下一篇文章

轉數快周日起接受綁定身份證號碼　料可用作出糧用途
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【學生津貼】2500元學生津貼 不設資產審查 速睇申請資格及方法
【學生津貼】2500元學生津貼 不設資產審查 速睇申請資格及方法
【核酸檢測比較】本港爆發第四波疫情　醫療檢測機構新冠病毒測試收費、時間比較
【核酸檢測比較】本港爆發第四波疫情　醫療檢測機構新冠病毒測試收費、時間比較
【核酸檢測比較】醫院、醫務中心新冠病毒測試收費、時間比較（新增全仁醫務中心、亞太醫療中心、medtimes）【不斷更新】
【核酸檢測比較】醫院、醫務中心新冠病毒測試收費、時間比較（新增全仁醫務中心、亞太醫療中心、medtimes）【不斷更新】
【香港寄台灣】4大快遞服務價格比併　禁運品有啲咩？
【香港寄台灣】4大快遞服務價格比併　禁運品有啲咩？
【核酸檢測名單】澳門及廣東省收緊港人入境限制 15間政府認可核酸檢測機構價錢、時間比較
【核酸檢測名單】澳門及廣東省收緊港人入境限制 15間政府認可核酸檢測機構價錢、時間比較
【換身份證時間表】1970至72年出生人士注意！下月起換領新智能身份證
【換身份證時間表】1970至72年出生人士注意！下月起換領新智能身份證