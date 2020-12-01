▲ 【退休規劃】38歲單身女擁290萬望提早退休 專家：需考慮理財周期改變及意外開支

香港打工仔工時長、工作壓力大，不少人希望可以提早退休。有網民指因工作壓力大，希望38歲可以提早退休。該網民月入4.5萬元，每月支出約7,000元，總資產達300萬元，想提早退休可行嗎？

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年齡：約38，與家人居住、無物業、單身

月入：45,000元

支出：家用5,000元，個人消費2,000元

股票、現金：約240萬元

保險：總值15萬元

MPF：36萬元

總資產：約290萬元

有網民在討論區以「提早退休」為題發文，指朋友現時月入45,000元，每月開支維持在7,000元以下，總資產近300萬元，現時與家人同住，惟因為工作壓力大，故希望可以提早退休，想詢問網友是否可行。

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需考慮理財周期改變或意外開支

香港財務策劃師學會考試委員會委員李明正指出，在這個年紀進行退休計劃，其實有點倉猝。雖然事主現時生活支出控制在每月7,000元左右，但由於現時與家人同住，若日後將來需要搬出來自住或自組家庭，需要考慮租金支出。即使撇除這些因素，他亦提醒在生活開支中會否涉及一些意外開支，若保險保障不足，日後不幸患病，就需要用積蓄支付醫療開支。

退休理財規劃經常會提到「4%法則」，簡單而言，只要每年的退休開支不高於儲蓄的4%，儲蓄將能慢慢長用。李明正把法則套用至今次個案中，假設事主290萬的資產每年可獲4%回報，1年可獲12萬，每個月則為1萬元。他指出，撇除通脹及其他因素，若事主每個月可以將開支控制在7,000元內，理論上可以達到半財務自由。

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宜增加收入來源

不過，他表由於事主尚算年輕，考慮通脹因素及未來的人生規劃，這個預算有可能過分樂觀。雖然數字上可以做到財務自由，但實行上仍要考慮不同風險，如通脹及意外開支。假如事主想提早退休，或可考慮經營小生意或兼職，創造更多收入增加資產。

香港一般退休年齡為65歲，不少人希望可以提早10年至15年退休。李明正表示，假如預期壽命是85歲，在65歲退休需要有20年儲蓄供退休之用。若提早10年退休，則需要有35年的退休儲備，比預期所需的退休金多出近5成，但儲錢或賺錢的時間則少10年，故所需準備的退休資本會大幅增加。

在退休規劃方面，李明正提醒要考慮意外支出的風險管理是否足夠，若有足夠的保險保障、沒有很大的財務責任。每個月所需的退休金，則需視乎退休生活方式而定。他假設退休每月開支是2萬元，而回報率達5%，就需要擁有480萬元的資產才可以做到「食息不食本」。

記者：曹佩鈞