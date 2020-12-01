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逾45萬家庭可投資資產達600萬人民幣　大灣區成全球最富有的地區

理財學堂 18:54 2020/12/01

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大灣區有逾45萬家庭可投資資產達600萬人民幣 為全球最富有的地區

行政長官林鄭月娥在上周發表的施政報告中提到，當局正加快落實「跨境理財通」的執行細節。德勤與澳洲會計師公會今日聯合發布《蓄勢待發：粵港澳大灣區跨境理財通》報告，當中提到廣東省、香港和澳門的高資產淨值家庭可投資資產達到2.7萬億元人民幣，令粵港澳大灣區為成為全球最富有的地區。 

市場調查顯示，廣東省、香港和澳門有逾45萬個高資產淨值家庭擁有600萬元人民幣以上的可投資資產，累計高達2.7萬億元人民幣，令粵港澳大灣區成為全球最富有的地區。 

德勤中國華南區主管合夥人歐振興認為，香港、深圳和廣州位列全球億萬富豪最密集的10大城市，金融機構和投資者自然都非常關注跨境理財通能帶來的商機。

截至2020年8月，超過200家銀行在廣東省設有業務，在香港和澳門則分別有近200家持牌銀行，當中共有21家銀行集團在大灣區各地提供服務，其中16家在香港及／或澳門以及大灣區內地有經營零售財富管理業務。

澳洲會計師公會2020年大中華區分會會長劉明揚指出，假如沒有指定的中央貨幣兌換平台，則所有潛在的參與銀行本身都必須具備人民幣清算和兌換服務能力，或通過關聯銀行或第三方銀行提供相關服務。在港澳兩地提供人民幣清算服務的銀行，也需要確保自身具備相應的工作流程和系統支持。
 
責任編輯︰陳啟昌

財富及退休規劃 林鄭月娥 香港 施政報告 大灣區 澳門 廣州 財富及資產管理 德勤

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