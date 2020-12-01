▲ 【銀色債券2020】銀債低風險高回報如同政府「補貼」 龔成：有剩餘資金可留意幾隻收息股

第五批銀色債券（Silver Bond）今日起認購，長者可於各大銀行及券商以網上或到分行的方式認購。銀債有政府「包底」3.5厘保證息率被視為「無得輸」的投資工具，證券持牌人、專欄作家龔成同樣認為，長者應把握機會認購銀債，另外，他亦建議長者若有多餘資金，又能承擔風險，可考慮幾隻高息股作收息之用。

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銀債政府「包底」低風險高回報

龔成認為，市面上低風險的投資工具回報難媲美銀債，而且有政府「包底」3.5厘保證息率，如同政府「補貼」，屬低風險高回報的選擇。如長者本身有大量現金存放在銀行，他建議長者可考慮將資金轉投認購銀債，賺取更高的回報。政府指每人最多認購100手，每手1萬元，即最多可認購100萬元，惟銀債年期為3年，長者需考慮資金流動性問題。

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穩陣收息可留意5隻收息股

他建議，長者可將手上一半的資金用作認購銀債，以100萬元為例，可用50萬元認購銀債，其餘資金可投放至較高流動性的投資工具。

除了銀債外，市面上亦不乏高息股，惟風險較銀債為高，龔成認為，長者若有多餘資金，又能承擔風險，亦可考慮買入幾隻高息股作收息之用。他認為，若以穩定收息為目標，可考慮港燈 （02638） 、香港電訊 （06823） 、置富產業信託 （00778） 、陽光房地產基金 （00435） 及工商銀行 （01398） ，其業務穩健，而且息率普遍有5至6厘。

惟龔成提醒長者，投資股票有價格波動的風險，在資產配置上，收息股所估的比重不宜太高，需有其他低風險投資如銀債，或持有現金等平衡風險。

股份 12月1日收市報（元） 股息率 港燈 （02638） 7.75 4.133% 工商銀行 （01398） 5.10 5.773 % 置富產業信託 （00778） 7.01 6.812 % 香港電訊 （06823） 10.24 6.882 % 陽光房地產基金 （00435） 3.85 6.961 % 資料來源：經濟通

責任編輯：李瑩