「旅遊王子」蔡子健荷蘭出差代購82 Lafite速遞公司　　譚玉瑛心情佳才會喝酒

▲ 愛酒的譚玉瑛，家住愉景灣，以前買酒要book船期，還要知會何時何日送到碼頭，但她也會堅持一箱箱入貨。現在時代不同，現在買完酒已可直接運抵家中。

譚玉瑛對飲食講究，絕對不會虧待自己，不單出外飲食挑剔，在家自煮之餘，還向葡萄酒達人進發。

「我飲酒一定會食嘢，食嘢才會飲酒。心情不佳一點酒也不想喝，因為不覺得酒好飲，所以不明白為何有些人會借酒消愁。」譚玉瑛記得她最初十來歲接觸葡萄酒的時候，在酒店聽著民歌飲一杯杯的紅白酒，那時候她覺得葡萄酒太酸不好喝。

▲ 喜歡喝香檳的譚玉瑛，覺得整個過程都是愉快的。最初會飲Veuve Clicquot及Moet & Chandon這些常見的大牌子，現在偶而會喝Krug，又或者西班牙的氣泡酒Cava。

直至中學畢業出來工作後，譚玉瑛到昔日的麗晶酒店麗晶軒吃飯，對葡萄酒的觀感才有所改變。「它們有好長的wine list，而且我好記得那裏的食物熱辣辣，對食物的尊重很欣賞；因為以前的年代，很多時食物都不夠熱。」

那時候譚玉瑛初出來工作，當年在餐廳喝酒也很昂貴，因此她最喜歡11月她的生日月份可以暢飲葡萄酒。「以前流行11月第三個星期四是Beaujolais新酒日，就算在餐廳開酒價錢double，都只是一、二百蚊就可以飲到，當然現在就覺得Beaujolais太似果汁，不抵飲。」

▲ 昔日流行11月第三個星期四，喝法國Beaujolais的新酒。

不過，譚玉瑛開始喝酒，都是由法國酒開始，因為那時候沒有太多選擇；不過，好喝的就比較貴。

記得「旅遊王子」蔡子健有一次去荷蘭做節目，在機場見到枝82年Lafite，打電話回公司周圍找我，問我要買多少枝？我說：「只夠錢買一枝。」他幫我買了回來，一落機就送到去公司怕打爛。那是90年代，香港賣$8,000，他買約$5,500。我都是幾年前才喝，雖然好喝，但換轉今天，我是不會用幾千元去買枝酒，因為很快就喝完。

▲ 當年「旅遊王子」蔡子健從荷蘭「速遞」回港的82年Lafite。（圖片被訪者提供）

譚玉瑛日常喝酒都只是一、二百元左右，心情佳會買貴一點。如果在家晚飯，可以飲盡兩枝葡萄酒。夏天一定是飲白酒，而冬天則會飲紅酒。「以前喜歡飲Cabernet Sauvignon，但現在會飲下Pinot Noir；夏天飲得多Sauvignon Blanc，又會飲下Chardonnay。其實我樣樣都喜歡，不要叫我日日飲同一款就可以了。」

同樣，昔日可能多飲法國酒，但今天又會喜歡喝澎湃的意大利酒，又或者便宜的葡萄牙酒、比較容易好飲的西班牙酒。

▲ 這是譚玉瑛喜歡喝的白酒之一，來自法國Loire區的Sancerre，用Sauvignon Blanc葡萄釀製。（圖片被訪者提供）

「那次去意大利的Tuscany，發覺意大利酒又平又好飲。隨便走入一間餐廳叫杯house wine，然後食個紙咁薄的Pizza，已經可以食晒一個，無負擔，又可以慢慢飲酒。」譚玉瑛說。

▲ 譚玉瑛很喜歡到帝苑酒店的Sabatini吃飯，而這枝Frescobaldi的Nipozzano, Chianti Rufina, Riserva曾經是餐廳的house wine，是她喜歡的品牌之一。（圖片被訪者提供）

其實她從來沒有上過任何品酒的課程，她會看葡萄酒雜誌，如《Decanter》、《酒經》，但不是鑽研，只是希望能學懂一二，幫助自己可以揀到好喝的葡萄酒。

就好像我發覺如果西餐由第一道菜吃到最後一道菜，用法國的Sauternes甜酒配，我自己很喜歡，也很enjoy。

這是譚玉瑛的經驗之談。

▲ 譚玉瑛喜歡用甜酒配搭一餐飯的菜餚，這款來自奧地利的甜酒Kracher，她也很喜歡。（圖片被訪者提供）