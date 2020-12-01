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轉數快周日起接受綁定身份證號碼　料可用作出糧用途

精明理財 16:22 2020/12/01

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轉數快周日起接受綁定身份證號碼 料可用作出糧用途 -

金管局公布，快速支付系統「轉數快」（FPS）推出新功能，市民12月6日（周日）起可經銀行以香港身份證號碼綁定銀行帳戶，以收取由機構發放的款項。金管局表示，由於身份證號碼屬個人敏感資料，新功能不會用於個人對個人轉帳（P2P），只會供已有收款人身份證號碼的機構經轉數快發放款項，預計可應用在發放薪酬等用途。

【WeChat Pay HK推「街市碼上餸」優惠 消費可獲電子消費券：按此

綁定身份證號碼　料可用作出糧用途

金管局表示，身份證號碼是獨一無二的永久性號碼，市民以身份證號碼綁定銀行帳戶後，便可以很方便地利用身份證號碼收取由機構發出的款項，較透過支票收款更有效率，亦不用提供銀行帳戶號碼，也能確保款項準確存入市民所持有的銀行帳戶，市民日後若想更改收款人戶口亦毋須向有關機構作出更改。

金管局指，新功能可以方便機構透過身份證號碼發放款項，包括應用於不同場景例如發放薪酬等。市民可因應需要透過手機銀行或網上銀行界面進行登記，而有興趣使用此方式進行轉帳的機構可與「轉數快」參與行商討有關安排。

金管局高級助理總裁劉應彬稱，轉數快推出2年以來，得到市民廣泛應用，系統已經錄得635萬個登記以手機號碼、電郵地址或轉數快識別碼綁定帳戶作收款用途，顯示市民對使用轉數快識別代號收取款項有實際需求。是次的新功能可以進一步推動香港電子支付的發展。

轉數快10月平均每天處理452,000宗實時交易（相當於44億港元及4,400萬元人民幣），較去年底上升2倍，亦較系統推出首個月（2018年10月）上升8倍。

責任編輯：李瑩

欄名 : 生活理財

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