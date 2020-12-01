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【美股分析】Tesla股價再次破頂　市場在憧憬甚麼？

博客 17:42 2020/12/01

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【美股分析】Tesla股價再次破頂 市場在憧憬甚麼？

分析過物業管理平台Appfolio，本篇將分析憧憬再轉型的新能源車股，可放入大家的股票監察名單。

【美股分析】物業管理平台Appfolio分析，按【上一頁

特斯拉：憧憬新訂閱模式

特斯拉（Tesla）（美：TSLA）股價再次破頂，背後刺激是被納入S&P500指數，以及有分析員認為特斯拉的商業模式將會發生轉變，可以從軟件業務獲得訂閱收入。

目前如果客戶想將「全自動駕駛」功能升級至標準的自動駕駛技術，需要支付1萬美元，價格比去年5月的5,000美元，已大幅增加1倍。隨着特斯拉於未來為駕駛系統引入更多新功能，預期價格將可再獲上調，又或出現不同的訂閱計劃。特斯拉表示，隨功能更完善及更多新功能加入，新技術價值可以超過10萬美元。

Tesla 自動輔助駕駛。

盈利能力持續好轉

特斯拉是一家具革命性創新的公司，惟未來商業模式能否轉型始終言之尚早，但從過去幾季的業績來看，公司已變為具實現盈利能力。在第三季，特斯拉收入達88億美元，按年上升39%，主要是受到汽車付運達14萬輛，按年增長44%帶動。非通用會計準則（Non-GAAP）每股盈利為0.76美元，按年上升105%，按季升73%。每股盈利表現顯然優於預期，亦是連續第五個季度能產生盈利。

再看毛利率及營運利潤率，由2019年第三季的18.9%及4.1%，持續升至今年第三季的23.5%及9.2%，反映特斯拉整體賺錢能力正提高。

另外，第三季的營運活動淨現金達24億美元，自由現金流達14億美元，手上持有145億美元的現金或等值物，意味一般營運已能支持公司日常持續運作，並相信短期內不會出現資金壓力。

Tesla盈利能力持續好轉。

上海廠房產量提高

特斯拉近幾個月的動作頻頻，好像已開始將中國生產汽車外銷至歐洲及其他亞洲區市場如新加坡、澳洲。在各地加緊新廠房的興建進度，特別是上海車廠的Model 3產能由第二季的年產20萬輛，增至第三季的25萬輛，並加入了第三輪生產班制，以提高產能。

由上海工廠生產的Model 3 。

為了達成全年付運量為50萬輛的目標，特斯拉將積極按季增加SUV車型Model Y產銷及上海廠房產能，以及優化物流及付運效率，相信對公司股價會有正面支持。

不過，由於特斯拉股價短期升勢很急，想買入宜控制注碼或候低買入。

 

【原文︰兩隻可放入監察的增長股】（收費文章）

撰文 : 梁耀康 CFA, CFP、財經專欄作家

欄名 : 生活理財

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