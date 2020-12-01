▲ 天星銀行推「清卡數」貸款 終於行啱咗一步

雖然天星個UI真係好衰，我都要讚吓佢喺私貸市場總算行啱咗正確嘅一步。因為佢出咗香港VB界第一隻嘅「清卡數」貸款：

天星銀行推出新貸款產品，針對拖欠卡數及高息貸款人士推出結餘轉戶服務，實際年利率介乎2.99%至35.81%，貸款額最低5000元。

老實講，好人好姐點解突然要借「私人貸款」呢？香港地嘅嘢，無飯開大不了攞綜援。除咗實屬不幸嘅醫藥費之外，可能就係唔覺意使大咗咯。

【7間虛擬銀行服務比併：按此】

香港有幾多人唔覺意使大咗呢？

香港有幾多人唔覺意使大咗呢？咁香港作為「消費資本主義」嘅佼佼者，I buy so I am，都真係唔少人唔覺意使大咗的，今次攞咗少少信用卡消費數據同大家分享。

上圖就顯示咗HKMA自2001年Q4到2020年Q2嘅Average Total Receivables（藍色，左軸）同Rollover Amount（紅色，右軸）。

由於唔係每位讀者都咁熟信用卡，我簡單講一講咩叫Average receivables（AR）同Rollover，兩個大家都可以理解做「結餘」，AR係Statement balance，而Rollover就係Interest baring balance，即係無每月還清卡數，而要畀24厘息嘅卡數咯！

咁經歷咗20年嘅光景，香港人用信用卡嘅情況係增長咗一倍，由每季平均結餘600億元提升至1,200億元，留意返呢度係唔等於總信用卡消費的，因為呢度用緊「每季」平均結餘，一般信用卡會平均嚟講有45日免息期，實際總簽帳額應該係呢個數2倍左右啦。

雖然用卡量激增，但大家有無留意個Rollover係不升反跌的，由每季300幾億元跌至200億元左右，最近又升返上250億元，我諗最主要都係經濟原因啦。如果用Percentage計，每一蚊AR可以產生嘅Rollover由超過50%一路跌到20%以下，原因係乜？

【Livi 行「支付優先」是正確一步 可惜細節卻成為敗筆？：按此】

因為Rollover走咗喇

我諗個Rollover ratio一路跌，除咗因為金管局一路係咁逼啲銀行要「教育客戶」，出咗幾輪嘅Enhanced credit card practice，仲因為啲「清卡數」、「結餘轉戶」、「一筆清」等等嘅貸款產品大行其道有關啦。你睇某電視台啲廣告，唔少係「No show私人貸款」，再唔係就係「卡數一筆清」，呢個年代仲邊個會爭卡數呢？係人都知還Min pay唔划算，都係早啲「清咗佢」啦。

拉遠咗，只想講剩做Vanilla嘅Instalment loan其實真係好難做，個客太爛你唔想做，個客太好咩佢又嫌你息口貴，唔着數唔着數。

反而清卡數呢？如果個客一直還緊錢，只係息太重還得好辛苦，咁呢個其實係好客嚟喎，咁我哋將佢個Balance直接射晒過嚟，風險又低，息又可以比Vanilla product落重啲，Why not？

最理想情況就係對手做信用卡，搞到個客使大咗，自己再收割個客咁就最正喇。

【文章來源：華田銀行；已獲授權轉載。原題：銀行閑閑談(48) - 天星在私貸市場的正確一步】

【關於作者】

兒時夢想做i-banker，結果做了bank worker，還要是retail那種。過去在各大小銀行不同部門流徙，叫人借錢、催人還錢、審批貸款、出股票app、出借錢app、出信用卡、廣告策劃、銷售管理、分行佈點、生物認證、電子排隊、機器學習、敏捷開發，到現在還未安定下來。不懂財經、不懂經濟，只想談一下「銀行」這回事。