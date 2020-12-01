▲ 【美股分析】受疫情衝擊 房地產投資管理平台Appfolio是如何突圍？

雲端服務是近年興起的新行業，在疫情中的地位更得到確立，特別是企業或個人採用好用的新功能或模式後，絕少會返轉頭。以下介紹的股份值得放入監察名單。

Appfolio：收租佬好幫手

Appfolio（美：APPF）是一家房地產投資的管理平台，物業擁有人或管理者可透過物業經理雲端解決方案（Appfolio Property Manager；APM）去管理物業組合，能夠與業主、租客及員工溝通，亦具備會計、管理租約、度身製作報表、網上支付等應用功能，APM主要針對中小型客戶。

在2019年，公司推出了兩項新服務︰

一、針對大型客戶的APM PLUS，是在APM之上升級，提供數據分析、可自行制定流程等更高階額外服務。

二、投資管理服務（Appfolio Investment Management）幫助房地產投資經理去管理與投資者的關係及簡化部分商業流程。

Appfolio在以上三個核心解決方案中，會提供Value+服務，其中內容廣泛但主要是支付服務，可讓租客、業主及其他供應商間進行支付。另有保險、電子租務、租客篩選，甚至幫租盤整網站及寄存等。

受惠疫情網上服務需求增

由於Appfolio是網上平台，而在疫情下，大部分人傾向網上處理租務，物業管理方亦可以遙距為租客提供不同服務，所以業務反而受惠。因應市場變化，在上季公司推出了虛擬睇盤，而且Appfolio進行了調查，80%簽了新租約的受訪者均有透過虛擬方式睇過單位，並滿意這種服務，40%業主指疫情後會繼續用，可見公司有能力迎合用家需要推出服務。

在2020年第三季，Appfolio的總收入為8,410萬美元，按年升24%；GAAP純利大增至1.38億美元，但主要是因為有一次性出售業務MyCase收益所致。

不過，營運利潤上季按年跌18.7%，主因是請多了人，令成本增長較收入快，加上涉及出售業務一次性成本。

從業務分項看，核心解決方案在第三季收入按年升21%，至2,710萬美元，因為平均管理單位數目同比升9%。Value+服務收入5,340萬美元，較去年同期升28%，升幅是受惠於客戶及單位數目增加。

截至今年9月底，Appfolio擁有1.53萬名客戶，較去年同期升9.4%，較今年6月底則升2.2%；管理單位數目達512萬個，按年升16.1%，較今年6月升3.6%；公司繼續吸到新客支持增長。

在財務方面，公司首9個月營運現金流4,522萬美元，按年升93%，反映日常經營健康，而且出售MyCase業務後，Appfolio利用收款還清了債務，目前手上仍有1.8億美元現金及股票等流動資產。

展望未來，APM業務預期可保持平穩增長，而隨着新推的APM PLUS及投資管理服務加大發展及成熟，相信將可帶來更多收入貢獻。

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