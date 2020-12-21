【銀色債券2020】銀債以外選擇　短期儲蓄保、銀行存款都有穩陣高息之選

銀色債券2020的分配結果公布，逾4萬多名長者最多獲派14手，如以保證年回報3.5厘計，一年賺息4,900元，持貨3年，更穩袋1.47萬元。今年銀債反應遠勝預期，如長者對於分配結果未滿意，市面上還有哪些高息投資產品可選擇？

短期儲蓄保 期滿保證IRR最高達3.3%

長者如想分散資金收息，短期儲蓄保險亦是低風險的選擇之一，其供款期可短至1至2年，當供滿後，可於第3年或至第5年取回本金及紅利。

市面上有不乏保證回報達3厘的短期儲蓄保險選擇，雖然息率較銀債為低，但亦可視作為低息環境下的收息選擇。

市面上短期儲蓄保險保證回報最高的為立橋人壽的「喜盈於『息』五年儲蓄保障計劃2」，供款期2年，第5年期滿可獲保證現金價值，保證回報為每年3.27%（美元保單）或每年2.8%（港元保單）。

如選擇一筆過預繳保費，期滿保證回報可高達每年3.3%（美元保單）或2.82% （港元保單）。

最低全期供款為5,000美元或40,000港元，其最高投保年齡為70歲。

如想資金可靈活調配，Blue「WeSave定息儲蓄保S2」容許投保人在退保時可取回戶口價值的100%，可隨時取回資金同時又賺取利息。

該計劃保證派息率按年遞增，5個保單年度內，派息率介乎2厘至4.05厘，平均每年保證派息率2.6%。

投保時需一筆過預繳保費，最低保費為4,000美元，其最高投保年齡同樣為70歲。

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銀行活期存款 亦有高息之選

低息環境下，高息港元定存愈來愈少，長者亦可多留意銀行的開戶優惠，把握短期食息選擇。

多間虛擬銀行已陸續投入服務，為吸引存戶投放資金，有虛擬銀行提供開戶優惠，並以高息活期存款作招徠。

天星銀行即日起至2020年12月31日期間，成功開戶的新客戶的首2萬元的活期存款，可享年息5厘，惟要留意，存款期只有半年。

此外，信銀國際也推出手機開戶優惠，同樣主打高息活期存款。

由即日起至2020年12月31日，新客戶通過inMotion動感銀行開立綜合貨幣結單儲蓄戶口，可享3.8%活期儲蓄年利率。

需要留意，該戶口的3個月內每日平均結餘總值需不少於10萬元，而享3.8%活期儲蓄年利率的合資格金額最高為10萬元，存款期為3個月。

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責任編輯：李瑩