▲ 【銀色債券2020】銀債今日開始認購 留意4大貼士

有「長者iBond」之稱銀色債券今日起開始公開認購，長者可於各大銀行及券商以網上或到門市的方式認購。銀色債券2020派息與通脹掛鉤，但政府提供「包底」息率，並由以往保證3厘息增至3.5厘息，吸引力大增。認購銀色債券時，有甚麼要注意？

1.每人設100手分配上限

上一批銀債超購1.64倍，認購人數逾5.7萬人，最多獲分配6手。今批銀債的發行規劃由以往的30億元增至100億元，政府可按需求酌情提高至150億，政府表示今批銀債設有分配上限，個人最多獲100手。手頭鬆動的長者，可申請100萬元的上限，增加中籤的機會率。

2.銀債宜長揸

銀色債券2020派息與通脹掛鉤，政府「包底」息率增加至3.5厘，意味着，每手1萬元每年保證賺350元息。銀債不設二手市場買賣，長者想提早套現離場，政府會原價向長者贖回銀債。相比現時港元定期存款一年存期只有約1厘年利率的情況下，iBond的派息甚為吸引。因此，長者宜長揸銀色債券收息。

3.最後一刻落注

大多數銀行或券商均不提供銀色債券的孖展服務，意味着長者一經申購，資金就被鎖定。今批銀債於12月18日才公布分配結果，22日正式發行，銀行或於12月中下旬退款。因此，有流動資金需要的長者，可於12月11日最後一刻才落注。

4.勿重覆申請

銀色債券不設重複認購，否則會被取消資格。

銀色債券2020詳情︰

認購門檻︰1956年或之前出生長者

每手認購金額︰1萬元（個人最多認購100手）

持有年期︰3年

年利率︰跟通脹掛鈎或保證3.5厘年利率，以較高者為準

派息時間︰每半年一次

認購途徑︰銀行或券商，不接受重複申請

認購時間︰即日起至12月11日下午2時

發行日︰12月22日

銀行、券商認購銀債優惠，按【下一頁】

責任編輯︰陳啟昌