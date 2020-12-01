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KFC惠顧A3鹽酥雞桶餐用優惠券即減$20 百佳盆菜優先訂送金華火腿上湯

精明理財 07:00 2020/12/01

分享：

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1、KFC：惠顧A3鹽酥雞桶餐 即減$20

即日起至2021年1月6日，於KFC惠顧A3鹽酥雞3人分享桶，用優惠券即減$20。

2、百佳： 盆菜優先訂 送金華火腿上湯

百佳網店預訂丹尼廚房盆菜優惠，現時訂盆菜（素盆菜除外）送贈史雲生金華火腿上湯，再有免費送貨服務

百佳盆菜優先訂優惠

顧客需於4個工作天前訂購， 贈品將於送貨時送到府上。

訂購期至2021年2月17日，送貨期為2020年12月4日至2021年2月21日 。貨品/贈品數量有限，售/送完即止。優惠只適用於百佳網店。

3、雞仔嘜：全店貨品 4件65折

雞仔嘜限時搶優惠，全店貨品4件65折，門店及網店均適用。

門店地址
網店地址

優惠不適用於寄賣產品。優惠受條款細則約束。

 

撰文：hket小編

欄名 : 今日優惠精選

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