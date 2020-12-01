茶星人E.Tea旺角好景店 飲品第二杯半價 精明理財 10:30 2020/12/01 分享： 茶星人E.Tea登陸旺角，由即日起至12月4日，更推出開幕優惠。只要讚好茶星人E.Tea的facebook或Instagram，即可享有第二杯半價優惠！ 地址︰旺角好景商業中心地舖 撰文︰hket小編 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 回答簡單問題即可！7-Eleven送1萬杯免費即磨咖啡（附登記網址） 今日 回答簡單問題即可！7-Eleven送1萬杯免費即磨咖啡（附登記網址） 【外賣優惠】周三起堂食至晚上10時限2人一枱 外送平台優惠碼一覽（Deliveroo、foodpanda、Uber Eats） 2020/11/30 【外賣優惠】周三起堂食至晚上10時限2人一枱 外送平台優惠碼一覽（Deliveroo、foodpanda、Uber Eats） 【Staycation】夫婦酒店Staycation自行搬床 最後竟要賠5000元？（附網民分享賠償酒店經驗） 2020/11/30 【Staycation】夫婦酒店Staycation自行搬床 最後竟要賠5000元？（附網民分享賠償酒店經驗） 【核酸檢測比較】本港爆發第四波疫情 醫療檢測機構新冠病毒測試收費、時間比較 2020/11/30 【核酸檢測比較】本港爆發第四波疫情 醫療檢測機構新冠病毒測試收費、時間比較 【電子錢包優惠】WeChat Pay HK推「街市碼上餸」優惠 消費可獲電子消費券 2020/11/30 【電子錢包優惠】WeChat Pay HK推「街市碼上餸」優惠 消費可獲電子消費券 著數優惠