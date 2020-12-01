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茶星人E.Tea旺角好景店　飲品第二杯半價

精明理財 10:30 2020/12/01

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茶星人E.Tea登陸旺角，由即日起至12月4日，更推出開幕優惠。只要讚好茶星人E.Tea的facebookInstagram，即可享有第二杯半價優惠！

地址︰旺角好景商業中心地舖

撰文︰hket小編

欄名 : 消費錦囊

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