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【外賣優惠】傍晚6時後禁堂食 　外賣平台優惠碼一覽（Deliveroo、foodpanda、Uber Eats）

精明理財 10:49 2020/12/08

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本港新冠肺炎疫情進入第四波，政府再度收緊防疫措施，行政長官林鄭月娥宣布傍晚6時後禁堂食。政府鼓勵市民居家抗疫，市民如想避免堂食，或需購買外賣回家食用，現時外送平台有何優惠？本網整理了3大外送平台的優惠碼，包括Deliveroo、foodpanda、Uber Eats，抗疫之餘亦可為自己的荷包着想！

【本港爆發第四波疫情　醫療檢測機構新冠病毒測試收費、時間比較：按此

Deliveroo優惠

滙豐Red信用卡優惠

  • 即日至2020年12月30日，憑滙豐Red信用卡簽帳滿180元（除運費）輸入指定優惠碼享有20元折扣，優惠每月最多可享4次。

11月優惠碼：「RED112020」
12月優惠碼：「RED122020」

ZA Debit Card優惠

  • 即日起至2021年1月31日，憑ZA扣帳卡於Deliveroo訂購餐點可享11%現金回贈（簽帳1元獲11 ZA Coins，100 ZA Coins可兌換1元）

Mastercard優惠

  • 即日起至2020年12月31日，簽帳滿100元（除運費）輸入指定優惠碼，享有20元折扣，折扣可享3次。

優惠碼：「MC2020NEW」

  • 簽帳滿250元（除運費）輸入指定優惠碼，享有25元折扣，每月折扣可享2次。

11月優惠碼：「MC20NOV」
12月優惠碼：「MC20DEC」

foodpanda優惠

新客戶免運費優惠

即日起至2020年12月31日，推廣期內新用戶於foodpanda平台上訂購滿80元並輸入優惠碼，即可享免運費優惠，優惠最多可享4次。

優惠碼：「NEW2020」

MOX Card 5%超級CashBack

  • 即日起至2020年12月31日，憑Mox Card於foodpanda訂購餐點可享5%現金回贈。
  • 即日起至2020年12月31日，新用戶憑Mox Card於foodpanda訂購餐點滿100元，並輸入優惠碼可享50元折扣優惠。

優惠碼：「MOXNEW」

Visa卡優惠

即日至2021年2月13日，憑Visa卡於foodpanda網站或手機App，可享逢星期六消費淨額滿300元並輸入優惠碼可即減30元。

優惠碼：「VISAFP」

美國運通國泰航空信用卡優惠

即日起至2020年12月31日，foodpanda新用戶憑美國運通國泰航空信用卡簽帳滿100元（除運費）並輸入優惠碼即可享50元折扣優惠。

優惠碼：「AMEXCXNEW」

恒生MPower信用卡優惠

即日起至2020年12月31日，foodpanda新用戶憑恒生MPower信用卡簽帳滿150元（除運費）並輸入優惠碼即可享50元折扣優惠。

優惠碼：「HSMP50」

即日起至2020年12月31日，foodpanda所有用戶憑恒生MPower信用卡簽帳滿150元（除運費）並輸入優惠碼即可享25元折扣優惠。

優惠碼：「HSMP25」

【WeChat Pay HK推「街市碼上餸」優惠 消費可獲電子消費券：按此

Uber Eats X Visa卡優惠

Visa卡優惠

  • 即日起至2021年2月14日，Uber Eats新用戶憑Visa卡簽帳，首單外賣輸入優惠碼即享60元折扣優惠。

優惠碼：「VISANEW」

  • 即日起至2021年2月14日，Uber Eats現有用戶憑Visa卡簽帳，輸入該月份的指定優惠碼，即享30元折扣優惠。

11月優惠碼：「VISANOV」
12月優惠碼：「VISADEC」
1月優惠碼：「VISAJAN」
2月優惠碼：「VISAFEB」

責任編輯：李瑩 

欄名 : 消費錦囊

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