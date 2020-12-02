【外賣優惠】今日起堂食至晚上10時限2人一枱　外送平台優惠碼一覽（Deliveroo、foodpanda、Uber Eats）

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小麻吉滷肉飯外賣優惠 滷肉飯加珍珠奶茶套餐$20
本港新冠肺炎疫情進入第四波，政府再度收緊防疫措施，由今日（周三）起，食肆堂食時間至晚上10時，限2人一枱。政府鼓勵市民居家抗疫，市民如想避免堂食，或需購買外賣回家食用，現時外送平台有何優惠？本網整理了3大外送平台的優惠碼，包括Deliveroo、foodpanda、Uber Eats，抗疫之餘亦可為自己的荷包着想！
【本港爆發第四波疫情 醫療檢測機構新冠病毒測試收費、時間比較：按此】
Deliveroo優惠
滙豐Red信用卡優惠
11月優惠碼：「RED112020」
12月優惠碼：「RED122020」
ZA Debit Card優惠
Mastercard優惠
優惠碼：「MC2020NEW」
11月優惠碼：「MC20NOV」
12月優惠碼：「MC20DEC」
foodpanda優惠
新客戶免運費優惠
即日起至2020年12月31日，推廣期內新用戶於foodpanda平台上訂購滿80元並輸入優惠碼，即可享免運費優惠，優惠最多可享4次。
優惠碼：「NEW2020」
MOX Card 5%超級CashBack
優惠碼：「MOXNEW」
Visa卡優惠
即日至2021年2月13日，憑Visa卡於foodpanda網站或手機App，可享逢星期六消費淨額滿300元並輸入優惠碼可即減30元。
優惠碼：「VISAFP」
美國運通國泰航空信用卡優惠
即日起至2020年12月31日，foodpanda新用戶憑美國運通國泰航空信用卡簽帳滿100元（除運費）並輸入優惠碼即可享50元折扣優惠。
優惠碼：「AMEXCXNEW」
恒生MPower信用卡優惠
即日起至2020年12月31日，foodpanda新用戶憑恒生MPower信用卡簽帳滿150元（除運費）並輸入優惠碼即可享50元折扣優惠。
優惠碼：「HSMP50」
即日起至2020年12月31日，foodpanda所有用戶憑恒生MPower信用卡簽帳滿150元（除運費）並輸入優惠碼即可享25元折扣優惠。
優惠碼：「HSMP25」
【WeChat Pay HK推「街市碼上餸」優惠 消費可獲電子消費券：按此】
Uber Eats X Visa卡優惠
Visa卡優惠
優惠碼：「VISANEW」
11月優惠碼：「VISANOV」
12月優惠碼：「VISADEC」
1月優惠碼：「VISAJAN」
2月優惠碼：「VISAFEB」
責任編輯：李瑩
欄名 : 消費錦囊