▲ 【Staycation】夫婦酒店Staycation自行搬床 最後竟要賠5000元？（附網民分享賠償酒店經驗） -

環球新冠病毒疫情持續難以外遊，不少港人都選擇到酒店「Staycation」宅度假。有網民分享在酒店宅度假住宿期間，因自行搬動房內的單人床而不慎𠝹破布牆，退房後酒店要求賠償5,000元，該網民自知理虧，便決定賠償了事。除了房價外，房客在酒店住宿期間或會衍生其他費用，若不想超出預算，就要留意酒店的入住條款。

需要注意，因應本港爆發第四波疫情，防疫措施再度收緊，在12月2日（星期三）起，限聚令收緊至2人，為期兩周。市民如要到酒店住宿，需要遵從政府最新防疫措施。

獲免費升級至海景房 房型為兩張單人床

有網民上於社交平台群組「Staycation Hong Kong Hotel - 留港度假 本地酒店住宿優惠」發文，指最近與丈夫預訂了酒店雙人床客房，入住時希望加錢升級至海景房，不過酒店職員指該房型只剩下雙床房（即2張單人床）可供選擇，但可免收300元升級費。該網民遂接納酒店職員的建議，「因為住呢間酒店嘅目的就係想住海景房，加上佢又唔使我哋加錢，又住到海景房，就答應咗。」

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疑因自行搬床造成損壞 酒店再求賠償5000元

進入房間後，事主發現2張床的距離相隔約一尺半，於是搬動其中一張床，自行將2張單人床合併成一張大床。翌日退房時，事主未有將床搬回原位，而回到家中後，卻收到酒店的電話，職員指執拾房間時，發現床頭位置的布牆被𠝹破，被𠝹破的地方約一支筆長度，導致布牆內部分棉花外露。

事主表示看過照片後感到驚訝，但不肯定有關損壞是否在搬床時造成，「推嗰時又感覺唔到及聽唔到有撕裂布嘅聲音，張床有少少重，都要慢慢推，唔係好快咁推得郁。」

其後事主向酒店職員解釋，床頭與布牆有2吋距離，未必是他們所造成，但為免各執一詞，便詢問酒店解決方案，酒店要求事主賠償5,000元。酒店解釋指有關費用是根據維修費用及維修期間所損失的房價計算所得，事主因自行搬床而自覺理虧，便決定賠償了事。「咁我哋諗理虧係我哋，我哋唯有當晚即刻賠返5000元畀酒店當解決件事。」

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網民讚賞事主負責任 分享賠償經歷

雖然事主未能肯定有關損壞是否自己在搬床時造成，但仍負責任向酒店賠償，有不少網民均稱讚事主有承擔。亦有不少網民分享在住宿期間要賠償酒店的原因，包括誤將紅酒倒在床上、頭髮剛染色不慎脫色至枕頭床套等。

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責任編輯：李瑩