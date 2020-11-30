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【移居泰國】泰國擬推買樓送居留簽證計劃　料2021年首季實施

東南亞 16:53 2020/11/30

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【移居泰國】泰國擬推買樓送居留簽證計劃　料2021年首季實施

泰國物價低、風景宜人，除了是港人的熱門旅遊地點，近年更有不少人選擇移居當地。據外媒報道，泰國將推出置業送居留簽證政策，只要購入1,000萬泰銖（約256萬港元）的單位，可免費或以優惠價獲得5年居留簽證。

【2020年最佳退休國家 泰國列十大 亞洲最佳：按此

買樓送居留簽證

根據《日經亞洲評論》報道，今次推出的簽證名為Elite Flexible One，簽證持有人更可享快速通關、每年24次免費豪華房車接送服務等優惠。

負責泰國簽證工作的「泰國益利尊榮卡」（Thailand Privilege Card）主席Somchai Soongswang表示，只要購入一個或以上總值1,000萬泰銖（約256萬港元）的單位，可免費或以優惠價獲得5年居留簽證，簽證價值為50萬泰銖（約13萬港元）。

【移居泰國簽證懶人包：按此

料2021年首季推出

雖然Somchai沒有提供更多計劃細節，但表示計劃會於2021年首季推出，料為期2年。此外，購入之物業必須已竣工並可供入住。

報道指，根據知情人士透露，泰國政府已於11月初通過有關計劃。惟泰國一直禁止外國人購買泰國土地，而是次計劃容許他們購買公寓或大廈的單位。

受疫情影響，泰國房地產開發商現金短缺，主要開發商已裁減數百名員工。泰國房地產協會主席警告，若政府不採取措施，近2000名房地產從業員將面臨失業。

另外，泰國在2003年已經針對高淨值人士推出俗稱「精英簽證」，費用介乎50萬（約13萬港元）至200萬泰銖（約51萬港元），可於當地逗留5至20年。而今次是首次推出與置業相關的簽證服務。

責任編輯：曹佩鈞

欄名 : 移民攻略

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