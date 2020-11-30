【電子錢包優惠】WeChat Pay HK推「街市碼上餸」優惠 消費可獲電子消費券

由即日起至2021年3月31日，每位WeChat Pay HK用戶進入「街市碼上餸」活動頁面即可直接領取「街市專享券禮包」內的一張$20的電子現金券，在指定合作街市商戶以WeChat Pay HK消費滿$40時即可使用。使用後，可領取第二張$10的電子現金券，在下次消費滿$20時使用。而使用第二張優惠券後即可領取第三張$5的電子現金券，並於下次消費滿$10時使用。用戶於整個街市專享券禮包活動最高可獲得$35消費折扣。

適用街市︰