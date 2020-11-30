【電子錢包優惠】WeChat Pay HK推「街市碼上餸」優惠 消費可獲電子消費券

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騰訊旗下流動支付平台WeChat Pay HK今日宣布推出「碼上餸」狂賞優惠，讓市民在街市買餸時可慳多一點。整個活動期，每位用戶最高可享$75消費折扣。
由即日起至2021年3月31日，每位WeChat Pay HK用戶進入「街市碼上餸」活動頁面即可直接領取「街市專享券禮包」內的一張$20的電子現金券，在指定合作街市商戶以WeChat Pay HK消費滿$40時即可使用。使用後，可領取第二張$10的電子現金券，在下次消費滿$20時使用。而使用第二張優惠券後即可領取第三張$5的電子現金券，並於下次消費滿$10時使用。用戶於整個街市專享券禮包活動最高可獲得$35消費折扣。
召外，WeChat Pay HK用戶於指定合作街市商戶消費滿$10即可獲得「街市專享」電子印花一個。用戶可選擇在「街市碼上餸」活動頁面選擇以每兩個電子印花可兌換$5街市專享電子現金券$5跨境匯款電子現金券一張。每位用戶每月最多可獲得4枚電子印花，即合共每月最多享$10電子現金券。活動期內最高享$40電子現金券。
新用戶優惠
此外，由即日起至2021年3月31日，合資格WeChat Pay HK新用戶只要進入活動頁面則可領取滿$30減$20迎新狂賞券，可於全港接受WeChat Pay HK的指定商戶使用。
責任編輯︰陳啟昌
欄名 : 消費錦囊