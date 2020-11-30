【RCEP】中方藉RCEP突破美國經濟圍堵　未來全球經濟重心將向亞洲傾斜

11月中，東盟中日韓澳紐共15國簽署了「區域全面經濟夥伴關係」（RCEP），引起環球關注。這項全球最大自由貿易協定，在當前美中貿戰及疫情肆虐下各國經濟陷入泥沼之際，可謂來得關鍵且及時，往後更可能改寫全球經濟格局，與歐盟及北美自貿區形成鼎足三分。而中國憑藉RCEP平台，猶如將亞洲納入為經濟腹地，延伸了「雙循環」，抗衡美國貿戰就有更多籌碼及底氣。

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成員國經濟規模龐大 全球經濟重心將向亞洲傾斜



事實上，RCEP横空出世，既有偶然也是必然，美中貿戰及疫情無疑成了催化劑及燃點器。RCEP孕育了8年，期間歷經幾番波折，2012年由東盟倡議及啟動，以圖整合東盟分別與中日韓及澳紐簽署的自貿協定，雖然臨門印度退出，但瑕不掩瑜，在中國積極推動及配合下，可說是亞洲區內各國迫於客觀環境，各取所需的抱團互利選擇。



RCEP或可於明年中正式生效，屆時料將對另外兩大自貿區產生擠壓效應。RCEP體量可謂龐然大物，區域內人口約23億，經濟規模達約26萬億美元，約分佔全球三分之一，舉足輕重。而目前歐美疫情愈益嚴峻，仍陷苦戰，各國財力已不勝負荷，經濟短期內難望復甦。相反，亞洲疫情相對緩和，在中國帶動下，經濟已呈反彈苗頭。此消彼長，RCEP成員國經濟貢獻份額將進一步提升，有投行研究團隊推算，至2030年RCEP份額將佔全球GDP五成，這估計或許過於樂觀，但趨勢似乎難以逆轉，也難怪RCEP觸動歐盟神經，政府智庫亦紛紛呼籲加速談判自貿協定。無可否認，時間站在亞洲這一邊，全球三大自貿區域的鼎足局面已然確立，而隨着時間推移，全球經濟重量將向亞洲傾斜。

RCEP延伸「雙循環」 助中方抗衡美國



對於中國來說，RCEP域內市場可視為經濟腹地，在「內循環」及「外循環」之外，增多一個「區域循環」，為商貿、電訊及基建等提供更廣闊的市場空間。在當前美中貿戰僵持不下，環球一股「去中國化」風潮下，尤為難能可貴，既可為「內循環」增添動力，爭取經濟轉型時間，亦可進一步延伸「外循環」，相輔相成。



無可否認，RCEP經濟以中國為軸心，中國2019年GDP約14萬億美元及最新普查人口約14億，都分別佔RCEP總份額逾五成，市場規模及潛力一枝獨秀，縱使成員國日本亦望塵莫及。理論上，體量誰大誰主導遊戲規則及標準制定，因此中國在RCEP大有發揮影響力的空間，將是一個十分有利的平台，作為抗衡美國經貿打壓，討價還價的籌碼及力量。

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美同盟國加入RCEP 突破美經濟圍堵政策



值得關注的是，RCEP成員國包含日韓澳紐，均與美國有同盟關係，日本更是美國前總統奥巴馬倡議組成、以經濟圍堵中國的「跨太平洋夥伴關係協定」（TPP）的核心成員國，雖說是特朗普上任後自行退群，但現時蟬過別枝，加入RCEP，變相背離美國投向中國，也意味多年來都談不攏的中日韓自貿協定，在RCEP基礎上有望進入快車道，縱使美國想從中作梗，回心轉意參加「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），但現實是美國「特朗普主義」盛行，加上民主黨高層反對TPP聲音不少，拜登已明言上任後優先處理國內疫情及經濟，所以美國吃回頭草的機會恐怕也不大。



RCEP成功簽署，中國可謂一箭多鵰，瞬間大大擴闊了「利益共同體」，意味抗擊美國圍堵扳回一城，亦可紓緩經濟內外壓力，保障了產業鏈及供應鏈，同時促進落實「一帶一路」戰略，既奠定了可持續發展基石，更綑綁了日韓澳紐，阻止進一步倒向美國，往後美國將更難對中國為所欲為！

【關於作者】

顏偉華是行健資產管理（Zeal Asset Management）CEO，超過20年基金管理行業經驗。行健多年來為歐洲國家主權基金、國際金融機構及本地個人投資者投資中國，亦是全球首批通過「基金互認」政策進入中國內地零售基金市場的三家基金公司之一。行健為聯合國支持的負責任投資原則（PRI）簽約機構，是致力將ESG融入中國投資的先行者之一。