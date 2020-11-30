【定期存款】美元存7天最高9厘息 美元會繼續積弱？

美國大選塵埃落定，市場關注拜登政府的內閣成員，對美國財政政策的影響及美元匯率的走勢。美匯指數跌破92大關，最新報91.72。專家認為美匯指數明年很大機會跌破90大關，又忠告，對美元有需要者宜先開立短期的美元定存期，觀察疫苗及全球經濟復甦步伐等變數。

市面的美元定期存款以短存最高息，「高息王」是集友的存7天享9厘，入場費是等值10萬元人民幣，須先把人民幣兌換成美元方可享此優惠息率，優惠期至到之年底。

其次，一個月存期同樣是集友最高息，存等值10萬元人民幣享3厘息。

美元走弱3大原因

恒生首席市場策略員溫灼培看淡美元的中長期走勢，相信明年失守90關，再考驗86的低位，才反覆尋底，即較現水位約有近7%的潛在貶幅。

溫灼培又剖析美元積弱的主因：

（1）中國趁美國大選的亂局而不斷推進人民幣國際化；

（2）飽受疫情夾擊的歐元，亦伺機反撲，料為明年最看好的外幣，甚具升值潛力，相信可挑戰1.22高位；且因市場相信英鎊不會硬脫歐，紛轉投非美貨；

（3）美國至少維持幾近零息至2023年，市場更憧憬12月10日聯儲局議息後再加碼放水。