  • 21°C
香港時間 : 20201130日 (一) 13:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【定期存款】美元存7天最高9厘息 美元會繼續積弱？

收息攻略 12:31 2020/11/30

分享：

美國大選塵埃落定，市場關注拜登政府的內閣成員，對美國財政政策的影響及美元匯率的走勢。美匯指數跌破92大關，最新報91.72。專家認為美匯指數明年很大機會跌破90大關，又忠告，對美元有需要者宜先開立短期的美元定存期，觀察疫苗及全球經濟復甦步伐等變數。

市面的美元定期存款以短存最高息，「高息王」是集友的存7天享9厘，入場費是等值10萬元人民幣，須先把人民幣兌換成美元方可享此優惠息率，優惠期至到之年底。

其次，一個月存期同樣是集友最高息，存等值10萬元人民幣享3厘息。

美元走弱3大原因

恒生首席市場策略員溫灼培看淡美元的中長期走勢，相信明年失守90關，再考驗86的低位，才反覆尋底，即較現水位約有近7%的潛在貶幅。

溫灼培又剖析美元積弱的主因：

（1）中國趁美國大選的亂局而不斷推進人民幣國際化；

（2）飽受疫情夾擊的歐元，亦伺機反撲，料為明年最看好的外幣，甚具升值潛力，相信可挑戰1.22高位；且因市場相信英鎊不會硬脫歐，紛轉投非美貨；

（3）美國至少維持幾近零息至2023年，市場更憧憬12月10日聯儲局議息後再加碼放水。

 

欄名 : 存款收息

最新專欄文章 更多

【外幣定期存款】英鎊存等值3萬7元享10厘高息 未來走勢看脫歐因素
2020/11/26
【外幣定期存款】英鎊存等值3萬7元享10厘高息 未來走勢看脫歐因素
【定期存款】2萬元人民幣定期存款　可享利息2.4厘
2020/11/25
【定期存款】2萬元人民幣定期存款　可享利息2.4厘
【美元定期存款】美元定存7天最高息 存等值10萬有9厘息
2020/11/20
【美元定期存款】美元定存7天最高息 存等值10萬有9厘息
【存款收息】穩陣收息豈止認購iBond、銀債？活期存款也可賺息5厘！
2020/11/18
【存款收息】穩陣收息豈止認購iBond、銀債？活期存款也可賺息5厘！
【定期存款】3萬港元七日穩賺10厘息　可考慮人民幣定期存款
2020/11/18
【定期存款】3萬港元七日穩賺10厘息　可考慮人民幣定期存款
外幣定期存款 溫灼培 財政政策 經濟 拜登 美元 美國 定期存款

下一篇文章

【銀色債券2020】新一批銀債保底息3.5厘　經銀行認購銀債有咩優惠？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【銀債2020】銀髮債券派息吸引　保證息率3.5厘　認購銀債無懸念
【銀債2020】銀髮債券派息吸引　保證息率3.5厘　認購銀債無懸念
【月月收息】年屆50失業　靠積蓄過活怕坐食山崩　如何可以用錢搵錢？
【月月收息】年屆50失業　靠積蓄過活怕坐食山崩　如何可以用錢搵錢？
【銀色債券2020】第五批銀債下周二起公開認購 一文睇晒息率、年期、申請方法
【銀色債券2020】第五批銀債下周二起公開認購 一文睇晒息率、年期、申請方法
【外幣定期存款】英鎊存等值3萬7元享10厘高息 未來走勢看脫歐因素
【外幣定期存款】英鎊存等值3萬7元享10厘高息 未來走勢看脫歐因素
【買股收息】9厘高息殘股博賺息賺價 食正內需概念有呢幾隻
【買股收息】9厘高息殘股博賺息賺價 食正內需概念有呢幾隻
【銀色債券2020】新一批銀債保底息3.5厘　經銀行認購銀債有咩優惠？
【銀色債券2020】新一批銀債保底息3.5厘　經銀行認購銀債有咩優惠？