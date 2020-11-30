▲ 【BNO移民英國】英方料今年底BNO持有人突破73萬 逾20萬宗BNO申請尚待處理 -

英國政府為合資格申請英國國民（海外）護照（BNO）的人士及其家庭受養人提供「5+1」的入籍路徑，BNO居留簽證（Hong Kong BNO Visa）將於明年1月31日起接受申請。英國媒體《The Telagraph》引述當地外交部外洩的內部文件指，預料BNO持有人數目將在今年底突破73萬，目前尚有逾20萬宗BNO申請尚待處理。

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據報道指，自今年6月起BNO申領人數急增，預料BNO持有人數目將在今年底突破73萬，較今年2月的約35萬人激增約110%。據報道引述的內部內文指，截至今年8月，持BNO人數目已增至超過40萬，目前仍有逾20萬宗申請尚待處理。

報道又指，英國外交部早前預計將會有20萬名持BNO或合資格人士，將透過申請BNO居留簽證由香港移民到英國，惟從BNO申領人數急增可見，英方或需準備移民英國的港人或較早前預計的可能倍增。

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在BNO簽證開放申請前，英國政府設有酌情入境（Leave Outside the Rules (LOTR)）安排，讓BNO持有人及其近親可提前入境，並可取得6個月的居留期以便工作及求學。根據英國外交部主管亞洲事務大臣Nigel Adams早前表示，由今年7月15日至10月14日，共有2116名BNO持有人及其家屬獲批LOTR。他又指，有關數字雖未能推算有多少港人會於明年1月申請BNO居留簽證，但相信這反映不少港人希望透過此途徑赴英。

責任編輯：李瑩

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