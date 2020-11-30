  • 21°C
香港時間 : 20201130日 (一) 13:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【BNO移民英國】英方料今年底BNO持有人突破73萬　逾20萬宗BNO申請尚待處理

歐洲 12:57 2020/11/30

分享：

【BNO移民英國】英方料今年底BNO持有人突破73萬 逾20萬宗BNO申請尚待處理 -

英國政府為合資格申請英國國民（海外）護照（BNO）的人士及其家庭受養人提供「5+1」的入籍路徑，BNO居留簽證（Hong Kong BNO Visa）將於明年1月31日起接受申請。英國媒體《The Telagraph》引述當地外交部外洩的內部文件指，預料BNO持有人數目將在今年底突破73萬，目前尚有逾20萬宗BNO申請尚待處理。

【英國倫敦衣食住行貴唔貴？：按此

據報道指，自今年6月起BNO申領人數急增，預料BNO持有人數目將在今年底突破73萬，較今年2月的約35萬人激增約110%。據報道引述的內部內文指，截至今年8月，持BNO人數目已增至超過40萬，目前仍有逾20萬宗申請尚待處理。

報道又指，英國外交部早前預計將會有20萬名持BNO或合資格人士，將透過申請BNO居留簽證由香港移民到英國，惟從BNO申領人數急增可見，英方或需準備移民英國的港人或較早前預計的可能倍增。

【BNO居留簽證明年1月31日起接受申請　5年簽證費用250英鎊：按此

在BNO簽證開放申請前，英國政府設有酌情入境（Leave Outside the Rules (LOTR)）安排，讓BNO持有人及其近親可提前入境，並可取得6個月的居留期以便工作及求學。根據英國外交部主管亞洲事務大臣Nigel Adams早前表示，由今年7月15日至10月14日，共有2116名BNO持有人及其家屬獲批LOTR。他又指，有關數字雖未能推算有多少港人會於明年1月申請BNO居留簽證，但相信這反映不少港人希望透過此途徑赴英。

責任編輯：李瑩

＝＝＝＝＝

網上續領BNO

只要曾經持有BNO，無論護照已經遺失或過期，都可以在網上進行續領。申請程序非常簡單，大家可以留意以下教學：

想知道如何在網上申請BNO，詳細網上申請的影片教學請看【下一頁

假如你已遺失舊BNO，詳細報失程序請看【下一頁

假如你不確定是否合資格申請BNO，免費查詢方法請看【下一頁

＝＝＝＝＝＝＝

欄名 : 移民攻略

相關文章

【BNO移民英國】調查指2成港人計劃移民 有意移民之BNO持有人 僅3成選擇移民英國
2020/09/21
【BNO移民英國】調查指2成港人計劃移民 有意移民之BNO持有人 僅3成選擇移民英國
【移民英國】英國四分之一高收入人士為移民　年均收入逾128萬港元
2020/09/23
【移民英國】英國四分之一高收入人士為移民　年均收入逾128萬港元
【BNO移民】英國更新LOTR入境詳情　港人或可「三代同堂」移民英國
2020/09/24
【BNO移民】英國更新LOTR入境詳情　港人或可「三代同堂」移民英國
【移民英國】女教師舉家移民英國倫敦　居住5年獲永居權　重投教育工作
2020/10/11
【移民英國】女教師舉家移民英國倫敦　居住5年獲永居權　重投教育工作

最新專欄文章 更多

【移民加拿大】加拿大推新政策助港人移居　溫哥華衣食住行條數幫你計一計
2020/11/18
【移民加拿大】加拿大推新政策助港人移居　溫哥華衣食住行條數幫你計一計
【移民加拿大】去年近11萬人經快速通道申請永居　從事甚麼職業佔最多？
2020/11/18
【移民加拿大】去年近11萬人經快速通道申請永居　從事甚麼職業佔最多？
【移民加拿大】退休福利完善 移民加拿大有何吸引？
2020/11/17
【移民加拿大】退休福利完善 移民加拿大有何吸引？
【移民加拿大】為加快經濟復甦　加拿大計劃未來3年吸納120萬名移民
2020/11/16
【移民加拿大】為加快經濟復甦　加拿大計劃未來3年吸納120萬名移民
【移民台灣】香港女生移民台北　創網上語言教學平台闖出路
2020/11/14
【移民台灣】香港女生移民台北　創網上語言教學平台闖出路
移民 簽證 英鎊 英國 倫敦 BNO

下一篇文章

【移居泰國】港男移居泰國開物業管理公司　創業成本50萬　每月可賺7萬
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版