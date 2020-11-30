▲ 兼職員工都受強積金保障 供款是如何計算？

新冠疫情對經濟帶來沉重打擊，更扭轉傳統的工作模式。除了「在家工作」成為新趨勢外，僱主的招聘策略亦有所改變，個別公司為控制經營成本，由兼職員工填補長期職位空缺。兼職員工必須瞭解自身的強積金權益。

以上述漫畫說明，清潔工芬姨雖然只是兼職，但只要受僱滿60天，其僱主就必須按照法例，在其受僱首60天內，為她參加強積金計劃，並依時供款。

受僱首60天是按照曆日計算，以僱員和僱主的僱傭關係而定，與實際工作日數及時數無關。假設芬姨在9月1日開始上班，每周工作兩天，她的僱主便須在10月30日前為她登記參與強積金計劃。至於供款金額，則取決於與支薪方法。

按月支薪

如果芬姨的月入低於7,100元，便毋須供款，但其僱主仍須作出相當於她入息5%的僱主強積金供款。若芬姨月入高於7,100元，她和僱主均必須分別作出相當於入息5%的供款。

非按月支薪

如果兼職僱員非按月支薪，其僱主須先以每日最低280元及最高1,000元來計算糧期的有關入息上、下限，以釐定供款額。以按周支薪為例︰

有關入息上限為7,000元（1,000元 x7天）

下限則為1,960元（280元 x7天）

由於芬姨的日薪為500元，每周工作兩天，僱主採用按周支薪的模式，她的薪金1,000元便低於有關入息下限1,960元。因此她毋須作強積金供款，其僱主須作50元供款，相當於其薪金的5%。

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