▲ 萬物皆可雲：由阿里天貓雙11窺探商業世界未來

近年，雲原生（Cloud native）的概念日益普及，作為雲端計算領域重要的技術理念，正在成為與大眾生活息息相關的技術及行業趨勢的新焦點，支撐着未來商業系統及世界的構建。

今年天貓雙11（下稱雙11）期間，阿里巴巴核心系統全面使用雲原生產品，成功完成了全球最大規模的雲原生實踐之一。雲原生作爲阿里雲的底層技術，保障了所有前沿技術的穩定、快速和安全運作。整體而言，透過全面雲原生化，今年雙11資源效率成本在過去4年下降80%、研發運維效率平均增加超過10%、規模化應用交付效率提升一倍，實現了最佳彈性和調度能力。

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隨着技術層面的成熟及應用領域的不斷拓展，我們認為，雲原生技術將迅速發展，並引領一場更為深刻的商業變革。資訊科技研究與顧問公司Gartner預測，到2022年，將有75%的全球化企業將在生產過程中使用雲原生的容器化應用。在企業加速數碼化轉型的背景下，對雲原生的關注亦有增無減。另一數據與資訊調研機構IDC在今年發布的《2020年中國雲計算市場十大預測》中指出，到2022年，60%的中國500強企業將投資於雲原生應用和平台的自動化、編排和開發生命周期管理。

事實上，雲原生是推動數碼原生（Digital native）發展的重要手段之一。數碼原生技術在開發之初其中心便是應用原生數碼資源。這類資源由電腦和智能系統等設備直接產生，像大數據便屬此範疇，其區別在於後天的數碼化資源，如電子書本等，是直接從實體數據或者資料數碼化而成。商業領域對數碼原生資源的運用也十分廣泛，例如阿里雲推出的數字原生商業操作系統，基礎設施層以雲計算為代表，聯通了業務、資料、智慧、協同在內的數位創新中台，進而實現上層全鏈路商業要素的全面綫上化與數碼化。簡單來講，就是阿里將生態內多年積累的流量、營銷、雲端計算、智能製造等一系列能力「開源」給B端的合作夥伴，助其實現數碼化生產和銷售。因此，面向雲端計算、互聯網、數碼化轉型等場景的「數碼原生」，可透過「雲原生」的技術手段實現。雲原生的優勢在於極速、穩定和高度彈性擴展性，面對高並發量、需求急速變化的互聯網場景，雲原生化的產品可提供專屬定製的優化，好比為F1賽車配備專用引擎和輪胎一樣，能在企業業務發生快速變化之際，助其實現秒級的彈性伸縮。

雲原生帶來最大的不同是讓阿里真正實現了自研、商用、開源的「三位一體」，客戶可以直接使用雙11的核心技術，減省了經過「雲上沉澱」再「輸出」的過程，降低了客戶獲取「雙11同款技術」引擎的門檻和成本，助其快速進入數碼原生時代。

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正因如此，雲原生還可擔當眾多其他技術的引擎，例如阿里平台用以提升消費者購物體驗的阿里語音機器人、直播實時翻譯，以及支持商家營運的穩定網絡服務、認知智能引擎，甚至是各行業關注的智能製造、智能物流技術，均可透過底層的雲原生技術更高效地實現。雲原生技術帶來的裨益並非體現在單一產品，而是一系列從內到外的技術體系革新。

阿里雲深信「萬物皆可雲」，雲原生正深刻改變全球的商業模式，並促進社會各行各業的協作，重塑創新經濟之道。未來，阿里雲期待將更多成熟的雲原生技術開放予社會，惠及更多企業和客戶在數碼時代的升級和轉型。

【關於作者】

多角度分析影響全球科技及電商行業的重大趨勢，解構雲端技術及數據智能（Data Intelligence）等新興科技的最新發展，正如何重塑數碼經濟所需的基礎設施，進而改變企業的營商思維及市場生態。