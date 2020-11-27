漫畫改編Netflix日劇《甘太朗︰恨食甜點的打工仔》蛇王典範　男人視角東京甜品風情畫

▲ 2017年上架的《甘太朗︰恨食甜點的打工仔》，可能是滄海遺珠的Netflix日劇。

視日本為鄉下的香港人，人數應與沙田總人口相若。以往一年飛幾次瘋狂食買玩，現禁足香港大半年，極度心癢身痕如何是好？不如睇可能是Netflix滄海遺珠的日劇《甘太朗︰恨食甜點的打工仔》，改編自日本人氣美食漫畫，以男人視角勾勒一幅東京甜品風情畫，更被戲稱為「Food Porn」，樂而不淫。若愈睇愈肚餓，大可將劇中介紹的十幾間甜品店寫成Pocket List，待疫情緩和通關後即買機票食個夠本。

▲ 歌舞伎演員尾上松也豁出去演繹甘太朗，最近於《半澤直樹2》飾演科網公司Spiral的CEO。

相信不少「日本精」在這年已袋定很多美食、購物、遊玩清單，一心等待疫情快快平定便即飛往日本，瘋狂制霸47個都道府縣。可惜本港疫情近日又再強烈反彈，「回鄉」無期不特止，分分鐘又要重返留家工作模式。

就算WFH也要偶爾追劇調劑一下，但又不想睇幾近氾濫的韓劇？原來Netflix有套2017年上架的日劇《甘太朗︰恨食甜點的打工仔》，肯定是一大顆滄海遺珠式笑彈。首季共12集、每集24分鐘，幽默風趣滑稽共冶一爐，輕輕鬆鬆睇完零負擔，猶如吃了香甜鬆軟的梳芙厘，狂笑一餐之後，身心靈都得到大滿足，最適合日劇控、甜品控追看。

▲ 帶有IT人毒男個性的甘太朗，一見到甜品即刻雙眼發光。

打工仔蛇王典範

日劇《甘太朗︰恨食甜點的打工仔》改編自原名為《平成甘味錄 摸魚上班族》的美食漫畫，由萩原天晴原作、アビディ井上作畫，先於2014年在講談社《Morning》雜誌連載，2015年移到《月刊Morning two》連載至2016年，並改名為《摸魚上班族飴谷甘太朗》。2017年由Netflix和東京電視台合作拍攝電視劇版，由歌舞伎演員尾上松也首次擔綱「男一」主演。

▲ 甘太朗總是光速拜訪完客戶，偷偷滿足狂吃極致甜點的口腹之慾，其enjoy到反白眼的表情，引人發噱。

劇情講述單看名字就知道與糖脫不了關係的飴谷甘太朗（尾上松也飾），原本任職電腦程式工程師，只能努力在周末嘗甜食，因害怕沒機會食盡東京所有甜品名店，竟轉職到吉朝出版社當銷售業務部Sales，這樣就能趁平日出外拜訪書店之便，到各區品嘗最愛的甜品後，隨即打卡寫Blog，堪稱打工仔的蛇王典範。每集都見到甘太朗表面是Top Sales，任何工作都能光速完成，備受上司和同事信賴，以為他盡心盡力為營業額奔波，其實他一早收工食甜品犒賞自己，盡得Work-Life Balance之道。

▲ 甘太朗指東京是Sweets City，故化身Sweets Knight在部落格「甘甜網」寫下名店甜品攻略。

少少鹹多多趣

有人說本劇是《孤獨的美食家》的甜品版或下午茶版，相較松重豐於《孤》飾演的主角井之頭五郎，所表現的嚴肅孤狼形象，帶有IT人毒男個性的甘太朗，卻呈現出直腸直肚式官能慾望，透過在工作時間偷雞食甜品的「不守工作道德」行為，表現出滿足食慾的快感。

而這種快感藉採用高清攝影機拍攝各式美食而進一步強化，並運用視覺特效顯現出美味的感覺，具有強烈喜劇色彩。劇組例必以超近close-up鏡頭拍攝美食，觀眾既有震撼與完美的視覺享受，同時可品嘗一場場眼睛盛宴，被戲稱為「Food Porn」絕不為過。

▲ 以超近close-up鏡頭拍攝各式甜品，令人垂涎欲滴。

說起視覺高潮，歌舞伎名演員尾上松也放下身段豁出去的演繹，也充滿像正收看「搞笑版AV」的喜感。他每次品嘗甜品即露出快要升仙的反白眼超智障誇張顏藝，加上經常一本正經地搞笑，其實頗紓壓，讓觀眾邊大笑邊放空腦袋。

▲ 本劇跟《孤獨的美食家》雖也同樣講男主角獨自出外工作，但不全是獨腳戲兼有劇情發展，而多位配角也有搞笑演出。

電視版亦將漫畫中出現的甜品「真人化」，仿如甜品版的《深夜食堂》。一向主打美食節目的東京電視台，將每個角色吃下甜點之後的小劇場，以超低成本的特效發揮得淋漓盡致，看着角色們化身成生果頭人身般載歌載舞，既搞笑又療癒。

▲ 劇中常出現的小劇場，主打美食節目的東京電視台以超低成本特效發揮得淋漓盡致。

愛吃甜品的男人很少見，本劇卻以男性向的角度，用「少少鹹多多趣」的對白、視效及人物表情，帶觀眾深入東京巷弄內的甜品名店，適合夫妻或情侶一齊追劇。而劇中提及的甜點店全是實際存在的店舖，甜品取材範圍也很廣泛，不論是傳統和風江戶老店，還是新穎咖啡店、朱古力專賣店，都是一集一個地鐵站範圍作專題介紹，順道欣賞各區地標建築及景點，日後前往東京旅遊時大可按圖索驥尋找這些名店。一套日劇同時身兼旅遊美食節目，一次過滿足觀眾多個願望。（甘太朗的部落格現仍運作︰ameblo.jp/sweets-knight）

▲ 同是甜品控的女同事土橋香奈子識穿飴谷甘太朗蛇王食甜品兼寫Blog，經常以不同甜品來試探他。