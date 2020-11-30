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Skechers會員優惠全店買1送1　 豐澤網店Outlet限量勁減低至5折

精明理財 07:00 2020/11/30

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新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1、Skechers ：會員優惠全店 買1送1  

Skechers「BLACK FRIDAY SALE」會員優惠，全場正價貨品買一送一兼減$100，精選貨品低至$250。

Skechers網店

2、豐澤：網店Outlet限量勁減低至5折

豐澤網店Outlet新增多款激減產品，手提電腦、智能手機、彩光脫毛器等產品低至5折，蘋果產品、電子產品及家電等均有優惠，想換電子產品要留意啦！

eShop用Mastercard®簽賬滿$1,000可即減$100！每星期名額有限，額滿即止。

由即日起至2020年12月31日，用恒生信用卡簽賬滿指定金額，賺高達$700 Cash Dollars！用銀聯卡買指定手機，可享$200電子現金券。

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3、Pizza Hut：聖誕美食套餐早鳥優惠

Pizza Hut聖誕美食套餐早鳥優惠，12月18日前下訂，外賣自取85折。恒生信用卡優惠－由即日起至2021年1月3日，外賣自取8折及外送速遞95折優惠。Pizza Hut會員每消費滿$1,500，可獲夏威夷風光必勝批換領券一張，滿$3,000可獲兩張，如此類推。

優惠詳情

撰文：hket小編

 

欄名 : 今日優惠精選

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