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【理財教育】3歲開始定時定額給零用錢　灌輸「先儲蓄後消費」概念

理財學堂 14:00 2020/11/29

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【理財教育】3歲開始定時定額給零用錢 灌輸「先儲蓄後消費」概念 -

本地理財教育缺乏系統，但小朋友卻有很多機會接觸金錢，到底家長應在子女幾多歲教他們理財？FinKAB理財知識平台創辦人Sarah建議，3歲起已可進行零用錢教育，家長宜及早定時定額發放零用錢給小朋友，讓他們學會保護或管理好自己的金錢。

【「超級奶爸」何基佑傳授理財教育心得（立即睇片）：按此

3歲開始可給零用錢　灌輸儲蓄概念

Sarah指出，3歲或以上的小朋友已可以掌握簡單的金錢理念，例如了解紙幣、硬幣的面值、形狀、圖案等。至於何時可以給小朋友零用錢，她謂零用錢可以在他們進入學校的時候開始給予，例如3歲，父母可以幫他們準備一個錢包，「金額多少不是重點，最重要是想小朋友學習管理自己的零用錢，學習儲蓄及保護自己的金錢或財產。另外，父母亦應該定時定額給小朋友零用錢，以及誘導小朋友要有『先儲蓄，後消費』的概念。」

【「超級奶爸」何基佑不介意子女買樓需靠父幹：按此

以身作則建理財態度　示範珍惜不浪費

她認為，要令幼兒明白我們不能購買所有想要的東西，而金錢是父母辛苦工作賺取。故她建議家長們可以與小朋友一齊做些不同的親子活動，例如一齊整麵包，一齊利用家中的資源做些想要或需要的物品如錢罌、玩具、聖誕裝飾等等，從中學習如何在有限的資源（金錢）下，解決問題。

另外，家長們亦要檢視自己平日的理財態度，例如會不會消費得太多在物質上或是否有儲蓄習慣等，以免影響小朋友，她建議父母出街食飯時，應只叫適當份量的食物，吃不完的話應該打包拿走，在子女面前示範珍惜食物和不浪費金錢。

作者：胡麗珊

責任編輯：李越樺

（節錄）

【原文：定時定額給零用錢 理財教育由3歲開始（收費文章）】

欄名 : 理財學堂

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