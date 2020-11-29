拜登當選美國總統有利　新興市場前景光明

▲ 拜登當選美國總統 新興市場前景光明

美國大選對新興市場最直接的影響，就是總統當選人拜登的施政將更具合作性和更符合多邊主義。貿易政策將減少對立，關稅措施可望放寬。儘管這並不等於所有貿易保護主義措施將會被撤銷，但是我們預計整體中美貿易關係將會改善。

第二個影響是與共和黨和民主黨分掌參議院和眾議院有關，財政刺激方案規模可能比之前承諾過的更小，但只要拜登政府推行刺激經濟的措施，新興經濟體和新興市場債務將會從中獲利，風險偏好也將會持續升溫。

美元走弱利好新興市場

美國的財政方案和2021年經濟復甦加快的步伐，將導致美元走弱，造就新興市場一大利好因素。然而疫情持續，宏觀前景難料，我們認為投資新興市場應更加審時度勢。

中國領先全球經濟復甦

在地區層面，亞洲於全球經濟復甦中一枝獨秀，其中尤以北亞和東亞處於領先地位，南亞則處於落後。我們預計2021年由中國領先的全球經濟復甦將擴大至其他亞洲國家。相比特朗普政府，拜登政府有望採取更具合作性的政策，對亞洲經濟復甦有利。

看好人民幣前景

面對周期性復甦，加上拜登擔任總統，我們認為人民幣有望保持強勢。韓圜、馬來西亞林吉特和新台幣等貨幣兌人民幣滙率啤打系數較高，這些貨幣同樣受惠拜登當選和中國經濟復甦。因此新興市場的貨幣債券前景值得看好。

儘管新興市場前景光明，但投資者需要留意市場、地區和行業之間的質素參差問題，差之毫釐可以謬之千里。

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【原文︰新興市場前景光明】（收費文章）