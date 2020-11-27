▲ 【安心出行】下載「安心出行」便可真正安心出行？政府未釋私隱疑慮 市民怎能安心下載

第四波疫情才剛爆發，社會已開始有聲音關注第五波疫情快來。港府推出「安心出行」應用程式，呼籲市民下載，紀錄自己的行蹤，萬一不幸染疫，也能透過「安心出行」app查找到確診者曾經到過的地方，盡快遏止疫情蔓延。

在各國各地都籲市民要同心抗疫之時，你又是否願意下載「安心出行」app盡抗疫之力？

政府防疫抗疫措施有變 減少對商業活動影響

疫情在上周起又再惡化，但政府今次的防疫措施卻與上半年的有所不同，不再實施變相的Lock down， 公務員還沒有全體在家工作、公共服務如常、學校也沒有全面停課，大家的日常生活還得以維持，只是吃飯仍然要4人一枱，結婚的朋友就比較麻煩了，因為賓客請了也未必能來，倒不如把婚禮改為直播，與全世界一起分享幸福吧。

不過，薑餅人相信今次政府防疫措施不敢去得太盡，主要原因還是「學精」了。因為實施Lock down市面蕭條下，上半年政府還有保就業津貼派發予企業，確保員工不會因業務倒退被炒，但現在政府無意再派錢了，若又實施封城，派錢之聲再起，豈非自討苦吃？

因此，政府大方向是希望利用科技應用來盡可能做到防止疫情散播之餘，也能維持市面上的商業活動，特別是年尾至明年2月中農曆新年是消費旺季，若一刀切封城只會令政府再受批評。所以大家也要做好防疫措施，戴好口罩，多用消毒用品，多點休息保持健康。

「安心出行」應用程式真能令市民安心？

今波疫情最受公眾關注的，除了跳舞群組的爆發力，應該就是政府自行研發的「安心出行」應用程式。

政府用意是鼓勵全民透過程式來紀錄自己的行蹤，以便張竹君醫生的同事能够找到確診曾經接觸過的人，再作醫學監察。

以事論事，大方向是良好的，只是政府的執行力實在太低，令程式未出街已經招致劣評，結果整個系統就不能發揮應有的作用了。

「安心出行」應用程式索取權限過多

創新及科技局局長薛永恒昨日說，應用程式至今只有逾20萬次下載，並有2萬個公私營地點加入張貼二維碼供掃描，形容愈來愈多。他呼籲不同場地加入計劃。

對於不少市民質疑程式要求的手機權限太多，他重申，政府沒有中央系統紀錄用戶資料，應用程式要求的存取權限，只為配合程式需要。他又強調，程式「不是靈丹妙藥」，但認為如果市民可以多走一步，將有助本港盡早遠離疫情。

以打卡方式要求市民自行紀錄行蹤來防疫，說實在真的非常落後。試問各位真的會自動自覺打卡嗎？當然不會！

個人行蹤也是私隱

現在大家還能自行選擇打卡與否，但政府似乎已有後著，在疫情失控下便會下令全民強制打卡，這樣一來便是直接剝奪人身自由了。

不要說「你無犯罪怕咩比人知」這樣的說話，一個人的行蹤是個人的自由也是個人的私隱，不是政府說了算，一個人也不能忽然被紀錄行蹤。更何況政府整個配套未能給人信心，公眾自然會質疑「強制」背後真正用意。

事實上，由疫情之初實施的限聚令，在四波疫情下已證實沒有作用，大家逢周日逛商場潮聖Donki也不止四人聚集了，但至今仍然實行的原因又是什麼？

何不與八達通公司合作

要跟蹤全民的行蹤，香港政府為何不考慮與八達通公司合作？以八達通的搭車及交易數據來追查患者與附近的人士。這些數據本身已在日常生活中累積，效果必然會勝過安心出行。

另外，本港的電訊商也能從擔當一定角色，利用手機定位的資訊來協助追查病患及附近人士過去14日的行蹤。當然，這必須先獲得用家同意，以及相關資料必須不具名及只能作通知受影響人士。

政府未釋公眾疑慮 抗疫措施難推行

當然，若這些資料與蘋果及Google聯手開發的追蹤API結合，定時為取得的資料加密，就必定能更精準找到所有受影響人士之餘，也能確保市民私隱。

不少媒體都在為「強制下載」造勢，說是因為市民不聽話，不願「安心出行」而必須「強制」市民使用。問題不是出在市民的不聽話，而是市民不是蠢的，他們明知有更好的科技可以在私隱與防疫取得平衡，但偏偏政府卻未能為自家的方案釋除市民疑慮，這樣又怎能打好防疫之戰呢？