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【Black Friday】HKTVmall精選產品9折只限今日！　本港網店Black Friday優惠

精明理財 16:52 2020/11/27

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【Black Friday】 HKTVmall精選產品9折只限今日！本港網店Black Friday優惠一覽 -

今日（27日）是美國最大型減價日Black Friday！近年不少本地網購平台都將Black Friday美國傳統消費促銷節日搬至香港，推出繼雙11後的大型優惠。

【6大美國集運公司收費比較：按此

HKTVmall今日限定！　20萬件精選產品9折

HKTVmall今日限定優惠，超過20萬件精選產品額外9折，超市食品、護膚化妝品、保健護理產品、寵物用品或各種電子產品等等，都有優惠。指定產品設「輸入"BlackFri"享9折」粉紅色標籤，付款時輸入優惠碼「BlackFri」，該產品即享額外9折 。

此外，即日起至11月30日，指定HKTVmall商店亦有Black Friday優惠。11月27日至28日期間，GO wild Columbia網店全店最少有5折優惠；11月29日至30日期間，Make up For ever全店有85折優惠。

優惠詳情

【Black Friday邊度網購最抵？5大海外網購平台優惠一覽：按此

友和 Yoho多款產品以優惠價限量發售

友和Yoho網店Black Friday及Cyber Monday優惠，即日起至11月30日，家電及美容儀等電子產品都有減價。另外，多款產品以優惠價99元限量發售，包括Anker PowerWave 7.5W無綫充電板、IRIS OHYAMA BSL-10L電池式LED人體感應小夜燈及IMASU小太陽電暖器等。

iPhone 12系列亦有限量減價優惠，在11月30日當日，Apple iPhone 12 mini 128GB由6,499元減至6,199元，黑色限售1部，藍色限售2部。

此外，滙豐信用卡亦有專屬優惠，即日起至11月30日，於友和YOHO網上商店以滙豐信用卡付款，單一消費滿1,500元（不包括運費），並於結帳時輸入優惠碼「HSBC2020」，即可享200元即時折扣，同時可獲雙倍友和YOHO積分；用滙豐Red卡，更可享有額外4%網上回贈。

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屈臣氏今日限定　全場貨品額外9折

易賞錢會員於屈臣氏電子商店購物，全場貨品額外9折，只限今天。另外，即日起至11月29日期間，屈臣氏網店精選超過1,000款健康、個人護理、嬰幼兒、彩妝及美容產品低至半價優惠。

屈臣氏電子商店更推出「終極大賞」，即日起至11月29日，易賞錢會員於電子商店單一消費滿800元，再於屈臣氏Facebook參與遊戲，更有機會贏得PlayStation 5一部。

莎莎設「黑五大割價區」美妝品低至大減價

莎莎網店設Black Friday 5元、15元、50元、115元閃購專區，亦有指定貨品買一送一，包括口罩、面膜等。另設有「黑五大割價區」，Fresh、Kiehl's及ESTEE LAUDER等品牌產品減價發售，精選香水品牌如Christian Dior、Jo Malone等低至58折。

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責任編輯：李瑩

欄名 : 消費錦囊

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