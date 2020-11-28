  • 21°C
香港時間 : 20201128日 (六) 18:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【移居泰國】港男移居泰國開物業管理公司　創業成本50萬　每月可賺7萬

東南亞 18:00 2020/11/28

分享：

香港創業難，反而去到外地，卻有機會發揮所長。泰國向來是港人的旅遊勝地，物價低廉、多元化的美食及沒有時差，對港人移居亦有一定吸引力。今年30多歲的港男Kleb在曼谷生活了超過6年，更在當地發展事業，進軍曼谷的房地產業務，成功創業當老闆。

50萬資金就可泰國創業

香港土生土長的Kleb，中學畢業後前往瑞士修讀酒店管理，回港後在一間泰國酒店集團任管理培訓生，後來被調往曼谷工作，從事人力資源管理，協助當地新酒店開荒。

Kleb在泰國工作3年，之後回港開設物業管理公司，2017年更在曼谷開設分公司，主要為客戶作物業買賣、售後服務及室內設計等。客源主要都是香港人及外國人，亦有少量新加坡及台灣客人。他持有當地工作簽證，香港曼谷兩邊走。

在泰國創業困難嗎？Kleb大談成立公司的過程：「一開始要申報清楚公司屬哪行業，部分業務如農業，是嚴禁外國人從事。創業的最低資金為200萬泰銖（約50萬港元），要找泰國人合夥，我的生意夥伴是在大學認識的泰國朋友，連同另一個港人好友共同開公司。我們亦要找實體地址及開銀行戶口，申請了1個月左右就正式成立。」

Kleb於2017年成立泰國分公司，正式移居當地工作。

外國人設有最低工資

Kleb的公司現時有10位員工，除了他及另一位港人老闆，其餘都是泰籍職員。「每請4個泰國人就可以僱用1位外國人，不同國籍設不同最低工資，香港人是4萬銖（約1萬港元），歐美國家則更高。」公司每月營業額平均約35至45萬泰銖（約9萬至11.5萬港元），扣除營運開支成本15萬泰銖（約3.8萬港元），每月可賺5萬至7.7萬港元左右。

他亦分享了創業時遇到的一件趣事，他當時打算在公司門外放一個招牌，後來卻收到罰單，原來設置招牌要付稅，又細分泰文及中英文，價錢略有不同。他詢問過同事，他們卻說毫不知情，並勸喻說付款了事就好。「在泰國有很多不明文規定，未必有足夠標準及指引，有時真的要放下執着，邊做邊學。」

現時員工連老闆共有10人，下屬全都是泰國人。

多港人赴泰國買樓

他現時主要管理多個曼谷樓盤，大多是在BTS或MRT鐵路沿綫地區的全新樓盤，他表示公司很少賣廣告及做講座，客源主要靠推薦。曼谷近年不停興建住宅項目，愈來愈多港人來睇樓，以家庭客及退休人士佔多，亦有些是來工作，甚至純粹置業作投資。

Kleb住在Bang Na區一個高級屋苑，700呎一房複式單位，兩年前購入只售550萬泰銖（約141萬）。他說這個屋苑也有不少港人居住，部分較細的Studio單位，270至300呎更只需30萬港元左右。屋苑附近有不少生活配套，發展潛力高，最重要是跟他的辦公室更是步行距離，上下班也非常方便。

【投資泰國】泰國買樓3大注意事項

【投資海外】海外置業首選泰國樓 易入場少限制

Kleb的家位於Bang Na，為兩層複式單位，裝修精緻舒適。

放慢腳步享工作生活平衡

在泰國生活了多年，Kleb也逐漸習慣當地步調。「作為典型的香港人，自己也曾很講求工作效率。不過泰國生活節奏較緩慢，員工會準時收工，注重生活工作平衡。泰國員工很怕做決策，但做事認真盡責，也很照顧其他人甚至公司利益。而且他們很尊重外來文化，不會因為你是外國人、說話有口音而歧視你，都是泰國人的可愛之處。」

Kleb跟足香港傳統，會與員工吃團年飯及給予利市，答謝他們辛勤工作。

另外在曼谷生活成本低，衣食住行卻很高質素，Kleb愛吃辣，對泰菜尤其百吃不厭。當地亦有很多公眾假期，很多時間放假休息，就會趁這些假日去旅遊，前往本地人才知道的地方，相當值得發掘。

一個地方不可能十全十美，當中也有不少缺點。「處理政府官方文件時，一定要有耐性，而且不能夠催促，就像我要去移民局搞簽證，也相當花時間。曼谷塞車問題，全球皆知，10分鐘的車程可能要1小時才能到達，因此我也學懂要預留時間出門。在雨季天氣差時，可以整條街也水浸，這些都是要重新適應的地方。」

泰國風光怡人，是不少人的理想退休勝地。

【退休規劃】2020年最佳退休國家　泰國列十大 亞洲最佳

居泰必學泰文

Kleb給予一些實用貼士給正考慮移居的港人：「除了要有心理準備接受生活及文化差異之外，更重要是花時間學習一點泰文，最低限度懂得基本溝通，外國人在泰國不懂泰文絕對會輸蝕。可先學聽及講，有些音調跟廣東話很相似，所以日常應用的會話不算太困難。我自己也是先上網自學，再上課學寫讀，到現在也盡量使用泰文溝通。」

Kleb建議來泰國先學習一點簡單泰文，方便生活。

他亦補充其實泰國很多公司也很樂意聘請香港人及外國人，尤其是酒店及餐飲業，操兩文三語的港人絕對有優勢。香港人工較高，來到泰國很大機會要接受一個較低的薪水，但生活成本也會相對降低。可惜今年受疫情影響，旅遊業進入寒冬期，未必能夠招聘，Kleb的房地產買賣也受影響，靠管理及裝修生意搭救，希望在疫情後重見曙光。

Kleb現時自設Facebook專頁及YouTube頻道「myKleb」，拍片介紹泰國生活。

Kleb現時自設Facebook專頁及YouTube頻道「myKleb」，拍片介紹泰國生活。

 

【原文︰80後港人移居泰國創業 開物業管理公司月入5萬起

撰文 : 張頌婷

欄名 : 移民點滴

相關文章

【投資泰國】投資泰國物業 了解按揭、印花稅安排
2019/11/27
【投資泰國】投資泰國物業 了解按揭、印花稅安排
【移居泰國】養老簽證條件簡單 50歲或以上可申請
2019/11/28
【移居泰國】養老簽證條件簡單 50歲或以上可申請
【移居泰國】前亞視製作人楊紹鴻曼谷退休 讚當地醫療水準高
2020/10/04
【移居泰國】前亞視製作人楊紹鴻曼谷退休 讚當地醫療水準高

最新專欄文章 更多

【移民加拿大】港男移民多倫多30年　開專頁教路DIY移民加拿大　最快捷方法係……
2020/11/22
【移民加拿大】港男移民多倫多30年　開專頁教路DIY移民加拿大　最快捷方法係……
【移民加拿大】港爸為孩子移民加國 經省提名計劃工作半年即獲移民資格
2020/11/16
【移民加拿大】港爸為孩子移民加國 經省提名計劃工作半年即獲移民資格
【移民澳洲】90後港女生隔山買物業　實現業主夢兼移居墨爾本
2020/11/09
【移民澳洲】90後港女生隔山買物業　實現業主夢兼移居墨爾本
【移民澳洲】港女生由工作假期到移民澳洲 經歷過農場屠房辛苦工 到捱出頭經營餐廳做老闆
2020/11/01
【移民澳洲】港女生由工作假期到移民澳洲 經歷過農場屠房辛苦工 到捱出頭經營餐廳做老闆
【移民台灣】前雜誌時裝總監移民台灣　創業遇疫情　讀短期課程自我增值
2020/10/26
【移民台灣】前雜誌時裝總監移民台灣　創業遇疫情　讀短期課程自我增值
簽證 創業 物業管理公司 移民 泰國 曼谷

下一篇文章

【移民加拿大】港男移民多倫多30年　開專頁教路DIY移民加拿大　最快捷方法係……
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【移民加拿大】港男移民多倫多30年　開專頁教路DIY移民加拿大　最快捷方法係……
【移民加拿大】港男移民多倫多30年　開專頁教路DIY移民加拿大　最快捷方法係……
【移民加拿大】加拿大推新政策助港人移居　溫哥華衣食住行條數幫你計一計
【移民加拿大】加拿大推新政策助港人移居　溫哥華衣食住行條數幫你計一計
【移民加拿大】為加快經濟復甦　加拿大計劃未來3年吸納120萬名移民
【移民加拿大】為加快經濟復甦　加拿大計劃未來3年吸納120萬名移民
【移民加拿大】加拿大推新政策助港人移居加國　合資格港人可申請3年工作簽證
【移民加拿大】加拿大推新政策助港人移居加國　合資格港人可申請3年工作簽證
【移民加拿大】去年近11萬人經快速通道申請永居　從事甚麼職業佔最多？
【移民加拿大】去年近11萬人經快速通道申請永居　從事甚麼職業佔最多？
【BNO移民英國】BNO居留簽證明年1月底可申請　英國倫敦衣食住行貴唔貴？
【BNO移民英國】BNO居留簽證明年1月底可申請　英國倫敦衣食住行貴唔貴？