本田CR-V小改款大滿足　7座四驅實用易駕

SUV當道，各大品牌也推出不同款式的SUV來迎合市場需要。本田CR-V Turbo最新推出2021年版本，雖然只作輕微改動，卻不減其吸引力，配備渦輪增壓、適時四驅，還有5+2車廂座位格局，實用外形通殺。

7座SUV向來受歡迎，可容納一家大細之餘，外形亦不像MPV般平實笨拙，有一定的駕駛感，完全是內外兼備。本田CR-V Turbo亦是以此作定位，集運動化設計、性能、實用配置及安全設備於一身，相信會吸引不少車主的眼球。

▲ 本田CR-V的2021年版本只作輕微改動，沿用以往外形及引擎。

外形小改款

2021年版本的CR-V，代理也坦言只是很少的改動，外觀上泵把新設計較為明顯，由以往的橫間變成蜂巢網狀，配上全LED日行燈及霧燈，車頭及車身加入了一些電鍍飾邊作點綴，車尾亦換上雙邊排氣喉。雖然只有少許不同，整體上感覺sharp醒，更富質感。

車廂內門邊、儀表板及中控台承襲以往設計，以仿製桃木點綴，簡約不花巧。車身顏色只有大路的黑、白、銀、藍、紅及軍綠6色可選，現時流行的two tone配色欠奉。新鮮感稍扣分，不過簡單直接的造型，看上去舒服自然，採取中庸之道亦算討好。客路亦以家庭客佔多，不喜歡奇特異相的車主準會受落。

▲ 鬼面罩變成蜂巢網狀，亦加入電鍍元素，運動感頓時提升。

▲ 車尾泵把有「八」字形電鍍銀邊，雙邊排氣管亦改變了形狀。

乘客位細心設計

CR-V的賣點是內涵，配套可說是大包圍，應有盡有，電動調校駕駛席連兩組記憶功能及Easy Entry，還有四向腰部支撑調校，承托力十足。全景式天窗、電動尾門連可調高度功能等細心配置亦有，還有第二及第三排獨立出風口、USB插口及杯架等，照顧其他乘客所需。

5+2座位布局對家庭客份外吸引，車門開啟幅度高達85度，出入方便。中排座位闊落舒適，腳位充足，椅背更可調校角度，基本上坐5位乘客絕無問題。重點是第三排，兩個座位無可避免較窄，較適合身形細小或小朋友坐，作臨時應急性質為主，坐滿7人亦要犧牲尾箱空間。另外亦稍嫌拉起第二排座格進出不算輕巧容易，需時適應。

▲ 駕駛座有齊電動調校、兩組記憶功能及Easy Entry，個人最欣賞腰部支撑，坐得舒服。

▲ 中排座位寬敞而且很有空間感，不過要鑽入後排則要身手靈活一點。

實用盲點鏡頭

7吋多功能資訊顯示屏兼附有導航系統，可於電子儀表板上顯示，不過準確度只屬一般，還是用回附設的Apple CarPlay更合理。盲點顯示系統，可透過左邊睹後鏡下的鏡頭，一打左燈即會顯示，提高切綫時安全度，加上大型睹後鏡視野清晰，即使揸慣小車亦容易上手。另外亦有多角度倒車鏡頭，倒車時睹後鏡自動下翻，泊車掉頭也更加得心應手。

主動安全系統方面，雖然沒有其他車款多配備的車道偏離警示、防碰撞系統等，但亦備有輔助煞車系統、緊急煞車自動訊號燈、以防溜後的斜坡發進輔助系統、在車身動態偏移時穩定行車的車輛穩定控制系統，還有駕駛者注意力監察系統等，對依賴不高的駕駛者來說足夠有餘。

▲ 按下轉向燈的按鈕或是打左燈，資訊顯示屏畫面即會顯示車身左邊盲點，極好用。

四驅助力行車舒暢

CR-V配備1.5公升渦輪增壓引擎及CVT無段變速波箱，馬力為193匹，在日常城市駕駛夠充足，兼有Turbo及適時四輪驅動加持，駕起來相當靈活，反應敏銳，沒有笨重累贅之感。一般路面情況多以前輪驅動，在加速、上斜時，後輪可獲最高40%動力，更具抓地力及穩定性，在儀錶板上顯示四驅系統的操作。

整體力量不算很強，主要以行車舒適為前題。以1,498c.c.容積車來說，起動及加速爽快暢順，雖軚感較輕但不致漂浮，操控容易亦舒服，對有興趣入門SUV人士有一定叫座力。慳到牌費之餘，官方耗油量數字為7.5l/100km，中規中矩。

部分人對泰國製造卻步，台灣版配備亦較港版豪華，日本更推出全黑特別版，叫香港粉絲只能羨慕。CR-V能滿足平牌費、7座位及Turbo引擎3個願望，崇尚簡單及高實用性，作為日系7座SUV，此車絕對為心水之選。

▲ 1.5 公升Turbo引擎力量充沛，應付城市路面絕無問題。

規格表

售價：HK$379,880

車型：5 門 7 座位SUV

引擎：1,498公升直四Turbo引擎

活瓣：雙頂凸輪軸、16活瓣

馬力：193ps/5,600rpm

扭力：24.8kgm/2,000-5,000rpm

驅動：CVT無段變速波箱適時四輪驅動

懸掛：麥花臣式（前）／多連桿式（後）

制動：透氣碟（前）／碟式（後）

車身長x闊x高：4,630 x 1,855 x 1,690mm

前／後軸輪距：2,660mm

車重：1,667kg

平均耗油量：7.5l/100km

查詢：合群汽車（2827 8622）