▲ IMD人才競爭力報告 星連續3年奪亞洲第一 港屈居亞軍

一個地方要不斷提升競爭力，除了有良好的基建配套，更重要的是人才。瑞士洛桑國際管理發展學院（IMD）日前發布最新《2020年IMD世界人才競爭力報告》（World Talent Ranking 2020），新加坡再次蟬聯亞洲區冠軍，香港則屈居次席。

瑞士洛桑國際管理發展學院（IMD）自2014年起，每年皆會公布世界人才報告，並圍繞3大指標進行統計，包括：1. 投資與發展人才（Investment & Development）、2. 吸引與留住人才（Appeal）、以及3. 人才準備度（Readiness），分別探討本土人才的投資與發展、一個國家或地區對海外人才的吸引及投入程度、以及本地人才的技能和競爭力水準，排列63個國家或地區的名次。

【全球退休金指數 香港排名第幾？：按此】

統計63國家地區 港列14升1位

香港今年在63個國家或地區中，以79.996分於總排名位列第14位，較去年上升1位，但在亞洲地區中屈居第二，仍落後以83.473分排名第9的新加坡。

報告結果顯示，在「投資與發展人才」項目，香港由去年的第20位下跌至第23位；而新加坡則由去年25位上升到21位。報告提及，香港政府在公共教育支出方面，支援每個在校學生平均9,291美元（約7.2萬港元）；而新加坡政府則支援約13,453美元（約10.4萬港元）。IMD認為，在教育方面的投資不足，或令未來的人才優勢逐步受到削弱，爆發「人才荒」。

生活成本高 礙人才來港發展

至於「吸引與留住人才」方面，香港排名與去年相同，排名第18位。但報告同時指出，香港的「生活費用指數」高達125.2分，排名60。經濟學人智庫（EIU）日前發表的「2020年全球生活成本排名」發現，就算新冠肺炎疫情令全球經濟蕭條，但仍無改本港樓價、物價高企情況，香港蟬聯生活成本最高城市。IMD強調，香港生活成本高昂，毫不意外地成為阻礙海外人才來港發展的原因。

作者：曾曉汶

責任編輯：蕭寶玲

（節錄）

【原文︰IMD人才競爭力報告 揭港優勢擬漸削（收費文章）】