  • 20°C
香港時間 : 20201129日 (日) 11:24
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:美國大選

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 美國大選 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

IMD人才競爭力報告　星連續3年奪亞洲第一　港屈居亞軍

個人增值 10:00 2020/11/29

分享：

IMD人才競爭力報告　星連續3年奪亞洲第一　港屈居亞軍

一個地方要不斷提升競爭力，除了有良好的基建配套，更重要的是人才。瑞士洛桑國際管理發展學院（IMD）日前發布最新《2020年IMD世界人才競爭力報告》（World Talent Ranking 2020），新加坡再次蟬聯亞洲區冠軍，香港則屈居次席。

瑞士洛桑國際管理發展學院（IMD）自2014年起，每年皆會公布世界人才報告，並圍繞3大指標進行統計，包括：1. 投資與發展人才（Investment & Development）、2. 吸引與留住人才（Appeal）、以及3. 人才準備度（Readiness），分別探討本土人才的投資與發展、一個國家或地區對海外人才的吸引及投入程度、以及本地人才的技能和競爭力水準，排列63個國家或地區的名次。

【全球退休金指數  香港排名第幾？：按此

統計63國家地區　港列14升1位

香港今年在63個國家或地區中，以79.996分於總排名位列第14位，較去年上升1位，但在亞洲地區中屈居第二，仍落後以83.473分排名第9的新加坡。

報告結果顯示，在「投資與發展人才」項目，香港由去年的第20位下跌至第23位；而新加坡則由去年25位上升到21位。報告提及，香港政府在公共教育支出方面，支援每個在校學生平均9,291美元（約7.2萬港元）；而新加坡政府則支援約13,453美元（約10.4萬港元）。IMD認為，在教育方面的投資不足，或令未來的人才優勢逐步受到削弱，爆發「人才荒」。

生活成本高　礙人才來港發展

至於「吸引與留住人才」方面，香港排名與去年相同，排名第18位。但報告同時指出，香港的「生活費用指數」高達125.2分，排名60。經濟學人智庫（EIU）日前發表的「2020年全球生活成本排名」發現，就算新冠肺炎疫情令全球經濟蕭條，但仍無改本港樓價、物價高企情況，香港蟬聯生活成本最高城市。IMD強調，香港生活成本高昂，毫不意外地成為阻礙海外人才來港發展的原因。

 

作者：曾曉汶

責任編輯：蕭寶玲

（節錄）

【原文︰IMD人才競爭力報告 揭港優勢擬漸削（收費文章）】

欄名 : 職場百科

相關文章

2021年全球最佳城市排名　香港急跌23位　倫敦蟬聯榜首
2020/11/17
2021年全球最佳城市排名　香港急跌23位　倫敦蟬聯榜首
薪酬調查：本港3成受訪機構表示曾裁員　料明年加薪僅1.7%
2020/10/28
薪酬調查：本港3成受訪機構表示曾裁員　料明年加薪僅1.7%
2020大學畢業生就業能力排名　港4間大學上榜　僅中大排名升
2020/11/23
2020大學畢業生就業能力排名　港4間大學上榜　僅中大排名升

最新專欄文章 更多

調查：本港明年實際加薪0.6%　為亞太區最低
2020/11/28
調查：本港明年實際加薪0.6%　為亞太區最低
【施政報告2020】「大灣區青年就業計劃」設2000名額　鼓勵企業聘本港大學畢業生派駐大灣區
2020/11/25
【施政報告2020】「大灣區青年就業計劃」設2000名額　鼓勵企業聘本港大學畢業生派駐大灣區
2020大學畢業生就業能力排名　港4間大學上榜　僅中大排名升
2020/11/23
2020大學畢業生就業能力排名　港4間大學上榜　僅中大排名升
【政府工】勞工處招聘二級勞工督察　起薪點達22,725元
2020/11/23
【政府工】勞工處招聘二級勞工督察　起薪點達22,725元
【人口普查2021】人口普查現正招聘逾萬個職位　一文睇晒入職條件、人工、申請時間
2020/11/22
【人口普查2021】人口普查現正招聘逾萬個職位　一文睇晒入職條件、人工、申請時間
就業 人力資源 樓價 競爭力排名 新冠肺炎疫情

下一篇文章

調查：本港明年實際加薪0.6%　為亞太區最低
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【法定假期】點解香港有分銀行假、勞工假？
【法定假期】點解香港有分銀行假、勞工假？
【政府工】勞工處招聘二級勞工督察　起薪點達22,725元
【政府工】勞工處招聘二級勞工督察　起薪點達22,725元
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【特首人工】林鄭月娥年薪加至521萬 各地領導人薪金邊個最高？
【特首人工】林鄭月娥年薪加至521萬 各地領導人薪金邊個最高？
Work-life balance城市調查　香港倒數第6　成最過度勞累城市
Work-life balance城市調查　香港倒數第6　成最過度勞累城市
【YouTuber收入】做YouTuber好好搵？大J爆YouTuber月入5萬不是夢
【YouTuber收入】做YouTuber好好搵？大J爆YouTuber月入5萬不是夢