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【危疾】胰臟癌徵狀不明顯　易誤以為背痛胃痛　醫生拆解胰臟癌難醫之謎

保險保障 10:00 2020/11/28

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【危疾】胰臟癌徵狀不明顯 易誤以為背痛胃痛 醫生拆解胰臟癌難醫之謎 -

胰臟癌有「癌王」之稱，前TVB綜藝節目監製錢國偉及蘋果教主喬布斯都是因胰臟癌離世。根據醫管局香港癌症資料統計中心數字，2018與2017年相比，本港胰臟癌新症個案增加11.6%至855宗。再進一步比較2008年，10年間上升91%。雖然胰臟癌只位列第十一位最常見的癌症，但卻是全港第五位致命的癌症。

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胰臟癌徵狀不明顯　易誤以為背痛胃痛

胰臟是消化系統的一個腺體，位於左上腹、胃和脊椎之間，鄰近肝、膽、脾及小腸。胰臟長約10多厘米，形狀像圓椎體，右端朝下的一端較大，稱為胰頭，嵌入小腸第一段十二指腸的拐彎處；中間部分向左上方逐漸收窄，稱為胰體；左側的尖端稱為胰尾。

臨床腫瘤科專科醫生曾偉光說：「胰臟不如腸、胃，出了問題可能會出血，這個位置少出血外，病徵亦不易顯現。」

胰頭是最常發現癌蹤的位置，超過7成病人屬於此情況，若腫瘤體積稍大可壓着膽管和十二指腸，會感到吃東西難下嚥，有機會令病徵早些出現；如腫瘤在胰臟尾，病徵更不明顯，發現可更遲。

正正因為胰臟癌無特別病徵，不少患者確診時都已擴散屆末期。部分病徵是消瘦、上腹位置有「陰陰痛」、胃痛以及背痛。「反射至背部，是因為胰臟與背部的神經綫屬同一路向，有機會令人難以分辨哪個位置是源頭，胰臟出事卻誤以為是背痛。」

到後期因腫瘤壓住胰臟膽管導致閉塞，會出現黃疸病。當進一步擴散至肝臟，令肝脹大造成腹痛和腹水。

擁不良生活習慣易成高危人士

惟留意的是，胰臟相鄰的個個也是重要器官，例如接近肝臟及腹膜，以致癌細胞容易擴散。8成胰臟癌病人確診後，癌細胞已不局限在胰臟，已無法施行手術。據統計，胰臟癌5年存活率僅7%，如能進行手術的病人，只約三分一人能根治。

此病的高危群，包括有家族史、遺傳因素，患者多為60歲以上人士，男性比女性患胰臟癌較多（3：2），西方飲食習慣如高脂、少蔬菜纖維、少運動、吸煙酗酒、肥胖和糖尿病患者都可增加患病風險。

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難做手術與電療  癌症中最棘手病症

部分未擴散的病人，可進行化療及電療，同樣因附近有重要器官，限制了電療使用的分量。曾醫生解說：「電療給予一定高劑量，任何癌細胞都可殺到，但同一時間都會消滅附近的正常組織。如肝、胃、十二指腸這些器官能容忍電療的上限，都不足以殺掉胰臟的癌細胞，這解釋了胰臟癌大多既做不到手術、又難以電療的兩難，造成胰臟癌是癌症中最難處理的棘手病症。」

作者：周美好

責任編輯：周美好、李越樺

（節錄）

【原文：喬布斯 錢國偉 患惡癌離世 拆解胰臟癌難醫之謎

欄名 : 危疾知多啲

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