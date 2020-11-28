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調查：本港明年實際加薪0.6%　為亞太區最低

個人增值 14:00 2020/11/28

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本港明年實際加薪0.6%　為亞太區最低

本港經濟受新冠肺炎疫情衝擊，不過有人力顧問調查認為白領僱員明年薪酬仍有望獲增長，平均加薪3%，但計及通脹後實質增長僅0.6%，與僱主持審慎樂觀態度有關。

【Work-life balance城市調查 香港成最過度勞累城市：按此

ECA International在今年8至9月期間進行調查，訪問全球逾370間企業在2020年的實際加薪幅度及2021年展望，當中本港有120間企業參與，包括100名以上僱員的中大型企業及跨國企業。

調查結果顯示，今年本港白領僱員的加薪幅度僅2.1%，較去年薪酬增幅4%少近一半，亦有近4成企業凍薪。各行業的表現相距甚大，當中以運輸、物流和零售行業最差，錄得零加幅，而科技行業則有3%加薪。

逾7成企業明年將加薪3%

展望明年，75%企業表示預料將加薪3%，扣除2.4%通脹率後，料實質薪酬增長有0.6%，將是亞太區中最低；其餘25%企業則表明凍薪。

ECA International亞洲區域總監關禮廉表示，結果證明僱主對復甦前景持謹慎樂觀態度，又估計凍薪的企業實際上已在今年初疫情未爆發前加薪，故明年未有調整。

責任編輯：黃懌勤

 

（節錄）

【原文︰明年實際加薪0.6% 亞太最低（收費文章）】

欄名 : 職場百科

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