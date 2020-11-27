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【理財方法】首富的儲錢秘技　唔複雜你我都做到！

博客 12:29 2020/11/27

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在一百年前，洛克菲勒（John D. Rockefeller）是當時的石油大王，他幾乎完全壟斷了美國的石油業，這位美國首富的身家當時已超過10億美元，若以現時價值計算，他的身家絕不會比蓋茨（Bill Gates）少。

他有一個習慣，這習慣不止助他成為首富，他更將這個習慣延續，教導他的子孫都要這樣做。

洛克斐勒，攝於1885。

首富的習慣

洛克菲勒之所以能白手興家致富，除了他非凡的商業智慧外，亦有賴於一個小習慣，他的商業智慧當然不是每個人都學到，但這個小習慣就每個人都能做到。

這個習慣早在他年青時已經養成，就是「記低每天的支出」，為自己建立個人的收支表。

看似微不足道的習慣，在長期計就成為了財富的良好根基，因為他清楚每分錢在將來的巨大價值，每粒種子都會成為一棵金錢大樹，因此他絕不會隨便浪費。

洛克菲勒會記低花掉的每個分毫，同時他更將這個習慣延續，他教導他的子孫亦要這樣做，可見他何等重視這小習慣。

洛克斐勒於19世紀末至20世紀初，創辦了當時全球最大的石油公司—標準石油（Standard Oil )。

我們都能做到

我們當然難與首富比較，但這個習慣則每個人都可以做到，我自己亦養成這個習慣近20年。我相信這個方法對我們理財致富絕對有用，這個習慣並不困難，難就難在不少人都無法持之以恆。

記低開支並不是要自己一毫子也不用，而是了解自己的消費模式，檢討自己不必要的開支，應慳就慳，應使就使，令自己更有效理財。

建立個人收支表就是要記低每個月的收入、支出、「盈餘」有多少，由於收支表是為自己而設，每個人可因自己的情況而作出不同的分類（或不分類）。

例如收入可分成正職收入、兼職收入、股息收入、利息收入、租金收入、生意收入、其他收入等，而支出可分為衣、食、住、行、娛樂等。

記錄收入一般較簡單，因為大多是每月計，但支出由於每日都有，可能會忘記了某些支出，而本人則有個習慣，就是當比錢的一刻立即記錄低（我會利用手機立刻記低），例如用iPhone的人就可下載某些記帳Apps輔助，十分方便。

這個習慣並非叫大家不要洗錢，而是有效理財，若你還看小這個習慣，那就想想洛克菲勒吧！

養成每天記低支出的習慣。

 

【本文獲作者龔成授權轉載，原文題為：首富的儲錢秘技】

撰文 : 龔成

欄名 : 80後百萬富翁

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