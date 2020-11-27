▲ 家庭理財萬事以子女為先 「超級奶爸」何基佑不介意子女買樓需靠父幹（立即睇片） -

年輕一代近年常戲言「成功靠父幹」，暗示沒有父母協助，難靠自己能力置業。父母幫子女付首期，又會否影響子女的理財觀？認可兒童財商培訓師「超級奶爸」何基佑（Kay）坦言，不介意子女買樓需靠父幹，到底有何原因？

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理財偏保守 年輕時已為母親置業

Kay生長於小康之家，父母理財上偏向保守，所授的理財知識也只局限於儲蓄的概念。在加拿大長大的Kay，自言受當地文化影響，成年後便開始兼職工作賺取生活費，逐步實踐財政獨立。他也不忘貫徹父母的理財取向，從不拖欠信用卡，將大部分的收入撥入儲蓄。

從加拿大回流至香港後，Kay先入行做電台DJ，及後在娛樂圈裹身兼多職包括歌手、節目主持、司儀、演員及作家等，以不同的身份踏遍台前幕後，收入較一般打工仔豐厚。26歲那年已購得位於荔景的單位讓母親居住，自己則選擇租樓。其後母親遷出該單位，而Kay亦於2011年成家立室，為了讓家庭擁有更舒適的居住環境，便於婚前把原有單位賣出，並買入另一個大埔村屋單位。

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家庭理財以子女為先 個人物慾放最後

婚後，他一度因應兒子出生而沽出單位搬至市區居住，惟因不太適應市區生活，最後租回大埔村屋，直至去年才重新上車。Kay坦言，建立家庭以後，理財上均以家庭以首，與單身時截然不同，消費難再以滿足個人購物慾為先。

「結婚生兒後，子女的飲食、教育等開支都變成『需要』，作為家長需控制好自己的『想要』，才不至於會感覺到痛苦。」他認為，為人父母後，會不其然地將個人物慾放到最後，萬事以子女為先，「子女的服飾、鞋子不合適就是要再買新的，而作為父母，那對鞋子或衣服，總可以穿多幾個月，甚至幾季。」

對於家庭理財，他一直沿用一個分配法則，收入70%用作生活開支，20%用作儲蓄及投資，10%用作慈善用途。疫情下，作為藝人的他同樣面對收入大減的問題，幸好一直有良好的儲蓄習慣，面對供樓及生活開支的壓力，也能勉強應付。

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樓價高難置業 不介意子女買樓靠父幹

置業問題困擾不少港人，在「成功靠父幹」的風氣下，不少家長都在苦思應否為子女置業。家庭觀念相當重的Kay，坦言不介意子女買樓需靠父幹，甚至願意為子女付首期：「因為供樓同樣辛苦，別以為只有付首期會辛苦。一個人他能夠每月花2、3萬元供樓，其實也不容易。」他估計，在未來的經濟環境下，置業或會變得更為困難，若子女並非「大食懶」，而是踏實地工作，亦有能力應付供樓的開支，在有足夠的財政能力下，他絕對願意幫他們一把，讓他們不至於需要無了期儲首期，直到40、50歲也未能買到安樂窩。

場地提供：煤氣烹飪中心

記者：李瑩