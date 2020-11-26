【食長糧】「回港易」點解咁緊要？原來同出糧有關

▲ 【咬長糧】「回港易」點解咁緊要？原來同出糧有關

政府本周推出「回港易」計劃，身處廣東省及澳門的港人，只要入境時持有效的病毒檢測陰性證明，即可豁免十四日強制檢疫。即時，上萬人立即申請本周內湧回港。

通關第一日，記者當然拉着衝綫者問點解回港（因香港疫情進入第四波大爆發）？

最有趣其中一個答：「因為要回港證明自己無死到呀（大意）！」

點解咁答？食長糧的老牌退休公務員必會心微笑，因大家每年都會收到一封信，我肥碌視之為被問：「老友，你死咗未？未就簽回文件！」

因為，目前十萬計退休長俸公務員，分布全世界，月月領長糧，而個個由五十幾到過百歲，為免有人「上咗天堂數過銀行」，政府就必須肯定你仍在世嘞！

點搞？就是，按你報住的地址，每年寄出一份文件，要你簽名寄回，證實仍在人間。若未見此「確認在世信」，庫房立即停止出糧。

疫情關係，不少港人因在內地，收唔到信，當然無簽回，於是，無糧出！

其實，長糧方面，我肥碌百分之一千肯定特區政府每年唔見極多冤枉錢。因為，早年香港有不少公務員是英籍、印籍，甚至馬來西亞籍。大部分退休後回歸家鄉或移民海外，不少住到「炮彈打唔到」咁遠，散布世界每一角落。

如此，就算「佢」（可能已不在世）年年簽回文件，你又點知是否真迹呢？難道搵人飛遍全球去證實此人在世？

所以，心照，不少是「死咗扮未死」的海外退休者。呢筆冤枉錢，絕對會是天文數字！