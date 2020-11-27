KFC好味速遞預約自取全桶A餐75折 海港外賣自取燒鵝皇7折

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景、失業率上升，企業減薪裁員，打工仔亦要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1、KFC：好味速遞預約自取全桶A餐75折

由即日起至11月30日，好味速遞全桶A餐（4人用） 經網上預約自取即享75折，每人只需$50多。全桶A餐包括：8件 家鄉雞/ 香辣脆雞 / 狂惹香燒雞 + 2客家鄉雞皇飯/ 辣汁蘑菇香飯 + 4件蜜蜜燒雞全翼 + 5件巴辣香雞翼 + 1客格格脆薯塊（大） + 4件馬鈴薯蓉

優惠只適用於好味速遞自取訂單，不適用於好味速遞及堂食。優惠不得與其他推廣優惠或折扣同時使用、亦不可兌換現金或換取其他貨品或優惠。

2、 海港：外賣自取燒鵝皇7折

海港飲食集團推出外賣燒鵝皇7折優惠，供應期直到另行通知。

購買步驟

1. 瀏覽海港飲食集團網站 或使用「海港飲食集團」手機程式，在主頁面點選「購物」

2. 選取惠顧的分店

3. 點選「外賣自取」

4. 選擇提取食物的時間

5. 輸入手機號碼

6. 選購食品及網上付款

7. 預約到分店自取食品

詳情請致電各分店查詢：3516 8200

3、KMB Shop：全店8折

KMB Shop 迎接一年一度Black Friday購物節，由即日至11月30日，大量貨品最少都有8折優惠。買滿$500即享額外8折優惠；買滿$1000即享額外7折優惠；買滿$1500即享額外6折優惠！

商店包括：

KMB SHOP

美孚曼坊Shop 1933

優惠不適用於1：43模型、大回力模型及特定貨品，不可與其他優惠同時使用。

撰文：hket小編