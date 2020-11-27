譚仔雲南米線指定分店 用foodpanda外賣自取6折 精明理財 09:00 2020/11/27 分享： 譚仔雲南米線與foodpanda合作推優惠，於指定分店用foodpanda外賣自取，即享6折優惠！ 所有優惠數量有限，先到先得，額滿即止。 訂購網站 撰文︰hket小編 欄名 : 消費錦囊 最新專欄文章 更多 繼光香香雞48週年慶 買香香炸雞送蒜脆杏鮑菇兌換券 2020/11/26 繼光香香雞48週年慶 買香香炸雞送蒜脆杏鮑菇兌換券 限時優惠！7-Eleven Häagen-Dazs 脆皮雪糕三文治 $108/ 5件 2020/11/26 限時優惠！7-Eleven Häagen-Dazs 脆皮雪糕三文治 $108/ 5件 老鍋快閃限定優惠 7時前離座或10時後入座享5折優惠 2020/11/25 老鍋快閃限定優惠 7時前離座或10時後入座享5折優惠 一田購物優惠日開鑼 多款產品低至1折發售（多圖） 2020/11/25 一田購物優惠日開鑼 多款產品低至1折發售（多圖） Gelato-Go慶祝開業一周年 Gelato第二杯半價 2020/11/25 Gelato-Go慶祝開業一周年 Gelato第二杯半價 著數優惠