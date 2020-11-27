「超級奶爸」何基佑傳授理財教育心得　小朋友亂使錢點教好？（立即睇片）

理財教育是家庭教育中重要的一環，從小培養子女正確的金錢觀，能避免他們日後成為「月光族」。有「超級奶爸」之稱的何基佑（Kay）是兩名孩子的父親，也是認可兒童財商培訓師，對於理財教育，他有甚麼心得？

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港理財教育落後國際

本港理財教育不足的問題愈來愈受到關注，年輕人拖欠卡數、課金成癮等情況常見，但不少家長卻對理財教育苦無方法入手。Kay同為人父，深明家長的難處，故於兩年前報讀兒童財商課程，成為認可兒童財商培訓師，學習如何培養子女的財商之餘，也將所學的傳授予有需要的家長。他認為，國際間的理財教育盛行，美國及台灣等國家或地區，均將理財教育列入學校常規課程，香港明顯落後於國際，需加以宣導理財教育的重要性。

家長以身作則 從小培養子女理財觀

認可兒童財商培訓師會為不同年齡的小朋友設計財商課程，根據他們的成長階段，灌輸相應程度的理財觀念。以3歲小朋友為例，可從學習分辨貨幣及認識金錢用途開始。直至4到5歲，小朋友就可以開始學習利用金錢購物，了解消費時「想要」及「需要」的分別。

Kay認為，理財教育應由家庭生活入手。「如果家長每次外出都要購物，小朋友就會有每次外出都要購物的觀念，或是家長想買的東西是否很輕易就會購買，這都是小朋友看在眼內的事情。」他指，在消費的同時，家長可趁機教導子女「想要」及「需要」的分別，購買日常生活用品是「需要」；購買服飾或玩具則是「想要」。與此同時，家長亦需說明，父母能購買想要的東西，是源於有賺錢的能力，當小朋友未開始賺錢，就需要活在一定的條件底下，例如是透過父母給予的零用錢，儲蓄足夠的金額，方可購買到想要的東西。

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電子貨幣盛行 小朋友亂用八達通點教好？

當小朋友入讀小學，家長就應該開始給他們用零用錢，不少家長現已用八達通的儲值額取代現金，讓小朋友用作付交通費，以及購買零食等開支。不過，Kay指，教小朋友消費的第一課應由實體金錢開始：「小朋友一『嘟』的時候會覺得很爽，因他們得到想要的東西並有聲音回應。但使用金錢的真實感是很低，用銀包內的現金消費，當看着現金愈來愈少，使用現金的真實感會強烈許多。」

應如何制定合適的零用錢金額？Kay認為，按照小朋友的需要，給予額外的零用錢，對建立良好的理財習慣甚為重要。「如果家長只是給予子女基本需要的零用錢，即近乎實報實銷，對小朋友而言，就會欠缺自主金錢的經驗。」他認為，家長應需要給予額外的金錢，讓小朋友學習分配資金，並學習如何儲錢。

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隨着子女成長至中學階段，在儲錢及消費以外，Kay建議，家長亦可教導子女學習如何看《財政預算案》、了解市場上不同的投資產品，如股票、保險及銀行存款等，藉此加深對投資理財的認識。他認為，所謂理財教育並不難入手，跟隨子女成長的步伐，將基本的理財概念例如儲蓄、消費、賺錢及零用錢等融入日常生活，就能逐步為子女建立一套健康的金錢觀。

場地提供：煤氣烹飪中心

記者：李瑩