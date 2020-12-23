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【Bitcoin】比特幣狂升破2萬大關　本港買賣比特幣的3方法

理財學堂 11:10 2020/12/23

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比特幣（Bitcoin）今年升勢強勁，日前更升破2萬美元的關口，最新報2.3萬美元。在香港，若有意投資比特幣，又有哪些途徑可以買賣？

【延伸閱讀】數碼人民幣怎運作？ 香港應如何把握機遇？

雖然比特幣的應用範圍愈來愈多，惟需注意比特幣在香港仍被視作虛擬商品，而非法定貨幣，不具備成為支付媒介或電子貨幣的條件，亦未能在日常生活中應用。另外，由於比特幣價格波幅大，可以在短時間內急升或急跌，投資者需留意相關風險。

比特幣自動櫃員機

雖然比特幣屬於虛擬貨幣，但可以透過指定實體自動櫃員機進行交易。使用方法亦非常簡單，只需要在手機建立一個比特幣錢包，在櫃員機掃描二維碼並存入現金後，比特幣就會直接存入加密貨幣錢包內。而本港主要服務提供者有HK Bitcoin ATM及Genesis Block，櫃員機亦設於旺角、灣仔等地方。

需要注意的是，櫃員機的兌換價差較大，不貼近市價。另外，櫃員機亦會因應金額而收取不同比例的交易費用。

比特幣交易所

與股票交易一樣，比特幣亦設有交易所供大家進行買賣。現時網上有不少比特幣交易所，提供24小時無間斷交易服務，如Binance、AAX等。

大部分交易所會就KYC（Know Your Customer）的要求，在開戶時需要行個人資料認證，需時較長。而成功開戶後，便可經銀行滙款至平台進行買賣，所購入的比特幣會存放於交易所的帳戶內。

比特幣找換店

除了上述2種方法外，投資者亦可以透過比特幣找換店進行交易，惟交易過程會以網上進行。以加密貨幣找換店Myethshop為例，登記成為會員後，用戶即可兌換加密貨幣，並把加密貨幣傳送至用戶的加密貨幣錢包內。用戶只需輸入金額或貨幣數量，就可得知所需價錢，用戶更可透過FPS、銀行轉帳、ATM等方法把資金存入戶口。

 

責任編輯︰曹佩鈞

欄名 : 理財學堂

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