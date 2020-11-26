▲ 點解美股ETF咁吸引？ 新手投資必讀入門

上期提到ETF（交易所買賣基金）是市場上較熱門的投資選擇，更是新手投資的首選。顧名思義，ETF是一種在證券交易所買賣的基金。市面上大部分ETF都是以追蹤指數為投資目標，另亦有部分ETF是由基金經理管理、以跑贏大市為目標的主動型投資工具。

在香港，想投資ETF的選擇不多，如一般散戶想投資較特別及專門的ETF產品，可考慮投資美國上市的ETF。

ETF的優點

ETF相比互惠基金有數個優點︰



1. 投資ETF資金門檻比較低；

2. 交易費用比互惠基金低；

3. 可以很方便地透過證券交易所買賣。

所以，ETF結合了股票和互惠基金的優點，既像股票一樣方便地透過證券交易所買賣，又像互惠基金一樣具分散投資風險的功能。主動型ETF更是由專業投資團隊管理，他們代投資者進行研究和選擇投資，以期跑贏大市。相對而言，ETF不單投資門檻低，而且交易費用亦比互惠基金更便宜。由於投資個股需要很多時間進行資料分析和研究，也需要一定投資經驗，因此對於投資新手而言，投資ETF是更方便、省時的選擇。

被動型ETF VS 主動型ETF

被動型ETF以跟蹤指數為目的，所追蹤的指數可以是某國家、地區以至全球的股市表現；或特定行業、債券或商品指數等。因此，買入追蹤某指數的被動型ETF，即等同看漲相關市場或產業的未來發展。追蹤納斯達克100指數的Invesco QQQ Trust（美︰QQQ）就是被動型ETF的一個例子。

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然而，主動型ETF則是由基金經理負責操盤，投資於一籃子特定資產，如股票、債券、外幣等，以尋求跑贏大市的回報。因此相比被動型ETF，主動型ETF的潛在風險更大、管理費亦更昂貴，但是回報可望更高。由ARK Invest管理的ARK Innovation ETF（美︰ARKK）就是一種主動型ETF，主要投資於創科主題的公司，如Tesla（TSLA）、基因分析公司Invitae Corp（NVTA）等。

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主動型和被動型ETF可謂各有優劣，投資者應視乎個人的風險承擔能力，分配資產組合中各類型投資工具的比例。

【關於SoFi Hong Kong】

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