▲ 【家居保險】女網紅遭入屋搶劫失約360萬元財物 若有投保家居保最多賠幾多？ -

25歲女網絡紅人蘇淼淼遭3賊入屋搶劫，經點算後估計損失約360萬港元財物，包括10個名牌手袋、7隻手錶、1部手提電腦及2部手提電話。若不幸被賊人入屋搶劫，導致財物損失，家居保險可提供甚麼保障？

【 投保家居保險先睇呢5大要點：按此】

家居財物損失或損毀 每年最高賠償達300萬元

家居保險為家居財物的損失或損害提供保障，一般承保包括家居財物的損失，以及就第三者意外人身傷亡或財物損毀，承擔賠償責任。除了火災、水管爆裂、颱風、暴雨等自然災害而致的損失外，遭受入屋盜竊也是家居保險的承保範圍。受保障的家居財物包括戶主的所有財物，例如傢俬、家電、衣物、電子產品及珠寶等，也可能包括傭人的財物。

若不幸家居被爆竊，有投保家居保險可賠償多少？一般而言，家居保險為「家居財物損失或損害」設每年最高賠償額，再根據每件財物的分類設賠償限額。市面上提供最高賠償總額的為「保誠精選—名家寶」，其家居財物及珍藏保障每年最高賠償額為300萬元，保障個人財物、傢俬及家電的損失以外，亦保障工藝品、古董、名畫、名師設計手袋、珠寶及手錶等珍藏，並就每件財物賠償5萬元至30萬元不等。

若家中未有存放珍藏及名貴財物，又想為家居投保基本保障，市面上普遍的家居保險保障家居財物損失的每年最高賠償額由30萬元至125萬元不等，蘇黎世的「自選家居」保險計劃更設有自訂限額的選擇，讓住戶及業主可按個人需要而設立合適的保障額。

除了保障家居內的財物外，部分計劃亦保障全球個人財物的損失，以蘇黎世的「自選家居」保險計劃為例，會就未經授權使用信用卡的意外提供每次2萬元的賠償，而金錢失竊亦有每次5,000元的賠償。

另設家傭保險 保障家傭醫療開支

住戶如果希望家居保險能涵蓋至家庭僱傭財物，應留意家傭財物是否獲納入保障範圍。部分家居保設家傭保險的自選保障，承保住戶作為僱主對家傭所須承擔之法律責任，以MSIG（三井住友香港）的「家居寶4.0附家傭保障」為例，其家傭保障提供醫療及相關費用保障包括手術及住院費用 、門診及牙醫費用，其個人意外賠償每年最高賠償額達10萬元。

保留財物單據以便索償

索償家居保險時，需要向保險呈交有關證明文件，如受損物件的單據、保養卡、修理估價單，以及能夠清楚顯示物件損毀程度的照片等。如不幸遇上失竊情況，更需要物業管理公司提供的案件報告及警方的報案記錄，因此投保人必須妥善保留這些文件。

責任編輯：李瑩