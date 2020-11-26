【延期年金】低息環境下　高保證回報QDAP買少見少？（附延期年金保證回報比較）

▲ 【延期年金】低息環境下 高保證回報年金買少見少？（附延期年金保證回報比較）

隨着人們壽命延長，市民便要為退休預備更多錢，應付可能相當漫長的退休生治。政府推出合資格延期年金保單（QDAP），俗稱扣稅年金，對產品的保證回報訂立指定要求，而投保人亦享有稅務優惠，深受市場歡迎。今年，新冠肺炎全球大流行，全球經濟增長慘見負數，各國政府都推出不同力度的救市措施，美國聯邦儲備局更實行「無限QE」，導致銀行息口持續下跌。所以，保險公司的可扣稅延期年金的保證回報亦受盡壓力，陸續有QDAP要下調保證回報。

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國債息率極低 保險公司勢削QDAP的保證回報

保險公司推出QDAP，回報可分為保證及預期（即非保證），前者有合約保證，後者受市況及分紅政策影響。雖然消費者都期望找到高保證回報的產品，但多數保險公司都不熱衷推高保證回報的產品，因為這意味着保險公司要進行保守的投資策略，以確保能履行合約的保證條款，但卻限制其營利潛力。美國國債一直被視為零風險資產，過去30年美國國債息率持續向下，隨着QE、無限QE，國債息率已跌至極低。

既然美國國債息率超低，保險公司的QDAP的保證回報亦難以維持高位。事實上，大家很難期望最懂得計數的保險公司會跟您做賺不到錢的生意。今年已有傳媒報道，安盛、恒生保險等的合資格延期年金保單，其新一代計劃的保證內部回報率已遜於舊一代。

扣稅年金最快15年期滿 連扣稅優惠保證回報可過5%

投保扣稅年金的目的可分為退休及儲蓄。對於以中期儲蓄為目標的客戶，扣稅優惠令儲蓄回報上升，使QDAP更加吸引，所以我們會比較產品的保證內部回報率（IRR）及扣稅後的保證內部回報率。

假設投保人是45歲男性，選擇保單年期（由開始供款至年金入息期完結）介乎15年至25年的計劃，並鎖定60歲時的保證內部回報率（IRR）來衡量該QDAP於中期儲蓄的效果。QDAP的最低供款期為5年，入息期最早由50歲，起碼派10年。若保單年期愈短（現時最短是15年），其扣稅對回報的效益通常較顯著。

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扣稅優惠可提高保證IRR 最高達5.33%

對於45歲投保人，要於50歲供完，上述產品中，只有Generali忠意、BOC Life中銀人壽、BEA Life東亞人壽、Hang Seng Insurance恒生保險、Well Link Life立橋人壽、及China Taiping中國太平的QDAP容許投保人於50歲隨即開始提取年金收入。

至於產品的保證回報，上圖顯示，保證回報最高的忠意Generali 稅悅保延期年金，60歲時的保證IRR達3.0%；若加上17%的扣稅優惠，保證IRR更可提升至5.33%，投保人的總保單年期為15年。根據市場消息，該產品將於2020年11月底下架。

而緊隨其後的BOC Life中銀人壽延期年金計劃（固定年期），產品保證IRR亦有2.87%，計算17%扣稅後，保證IRR上調至5.25%。這亦同樣反映扣稅優惠可提高保證IRR。

上述個案針對60歲或之前的回報，如產品的入息期未完結，需假設客戶於60歲時取消保單，並以所得的所有保證收入，來計算60歲的保證內部回報率。如果大家想了解QDAP其他中期時段（如65歲、70歲等）的儲蓄回報，可瀏覽10Life網站，有更詳盡的產品比較。若果閣下想以QDAP作為退休終老的工具，就要留意更長時段的回報。

低息環境下 宜及早鎖定高保證回報年金



大多數客戶都於稅季投保QDAP，想投保後就即慳稅。但隨着美國國債息率下跌，保險公司確難以維持高的保證回報，調低保證回報已是明顯的趨勢。而投保人所得的保證回報，就是投保時保單所寫的保證IRR，就算往後推出的產品更改了保證IRR，投保人依然鎖定簽單時的保證IRR。

最後，10Life需提醒大家，投保QDAP前，大家要先了解投保的目的及負擔能力，並且了解QDAP的潛在風險，例如早期退保損失、資金流動風險、及個人財務/就業狀況之轉變等。

以上資訊由10Life提供，更新至2020年11月19日，僅供參考，並不是銷售建議。讀者不應單憑此資訊而投保。

【文章來源：10Life；原題：QDAP合資格延期年金的保證回報持續受壓 高保證回報嘅產品陸續下架，已獲授權轉載。】

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