▲ 區塊鏈技術用途廣 金融業如何善用技術提升效率？

近年在科技領域，其中一個橫跨各行各業的熱門課題，就是支援區塊鏈（Blockchain）的底層技術──分布式分類帳技術（Distributed Ledger Technology／DLT）。經歷了比特幣（Bitcoin）等等「加密貨幣」所帶起的短暫熱潮，現在全球各地不同的公共和私人機構正思索這項科技真正的潛在價值和更好的應用方式。

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在作為香港經濟主體的金融服務業裏，很多金融機構都有進行區塊鏈相關的實踐概念證明（Proof of Concept）希望理解這項科技如何提升效率、透明度以及在價值鏈中不同持分者之間的信任。不過事實上，要完全體現分布式分類帳技術的優勢必須依賴整個行業的配合和實行來建立一套基於互信的合作關係。這意味着部分行業龍頭需要犧牲一些對於價值鏈的控制力，這是一個對許多企業來說難以理解的概念。

分布式分類帳技術是甚麼？

與傳統分類帳系統（Ledger System）不同，區塊鏈技術建立在分布式分類帳技術的系統之上。大多數傳統分類帳都有一個中央存儲庫作為單一資訊來源（Single Source of Truth）。相反，分布式分類帳則是由眾多的計算機（區塊鏈中稱之為節點）來進行帳目的審核和驗證。區塊鏈是其中一種實現分布式分類帳的方法，由多個獨立的節點通過各自計算和加密審計取得共識。換句話說，即是由多個電腦共同驗證資訊的真偽，而非如傳統上由一個中央系統單方面驗證。

金融機構正嘗試如何善用分布式分類帳技術

不少來自資本市場、銀行、保險行業的金融機構都正在嘗試各種有趣而且極具價值的商業用途。資本市場行業裏其中一個盛行的例子是證券的清算和結算，利用分布式分類帳技術提供一個安全且高效率的對帳和驗證交易渠道，以及提高本地和跨境交易的透明度。而在銀行業中，分布式分類帳技術則可用來簡化貸款發放和服務的流程，從而節省大量人力物力和加快放款的速度。另外，保險公司可以透過分布式分類帳技術來優化理賠流程，大大提高理賠效率和成本效益。

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疫情下分布式分類帳技術的應用

最近幾個月，不少的企業和組織都正在努力渡過新冠肺炎大流行下的難關。在全球經濟和供應鏈受猛烈衝擊下，國際社會需要更有效的跨境資訊和數據共享，促使人們對分布式分類帳技術和用例投入更多的關注。我們目睹一些有趣的發展，例如疫情數據共享平台，口罩驗證和「免疫護照」等等，都是一些建基於分布式分類帳技術的應用。

今年初，世界衛生組織（World Health Organization）與多間科技公司合作推出一個利用分布式分類帳技術的開放式數據平台，促進個人、政府和衛生組織之間針對疫情的數據共享。而在中國，阿里巴巴旗下的支付寶推出了利用螞蟻區塊鏈技術的資訊平台，提供防疫物資的信息共享來協助各地抗疫。

分布式分類帳技術可超出你的想像

透過前文的例子和應用案例，我們可以知道分布式分類帳技術的應用遠遠不只於虛擬貨幣。藉着創意和適當的方式，這項科技能夠幫助我們解決更多和更複雜的問題。在下期專欄，埃森哲將會深入探討使分布式分類帳技術能成功實施的要素和在香港的應用，以及分享一些本地金融機構的應用實例。

【公司簡介】

埃森哲公司是一家全球領先的專業服務公司，是《財富》全球500強企業之一。埃森哲在大中華區開展業務30餘年，正在更創新地參與商業和技術生態圈的建設，幫助中國企業和政府把握數碼化力量，通過制定戰略、優化流程、集成系統、部署雲端計算等實現轉型，提升全球競爭力，從而立足中國、贏在全球。