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Omega誠邀韓國型男玄彬加入　跟佐治古尼、丹尼爾基克等齊成為品牌大使

博客 13:22 2020/11/26

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韓國型男玄彬成Omega最新品牌大使。

早前憑著神劇《愛的迫降》而人氣進一步攀升的韓國型男玄彬，在劇中飾演北韓軍官利正赫而令全球女生都渴望成為玄太太，就連不少男士都被玄彬的「美色」迷倒！瑞士腕錶品牌歐米茄（Omega）也被他的魅力吸引，最近便宣布邀得他加入成為品牌的名人大使，大家就耐心等著迎接玄彬的宣傳攻勢吧！

Seamaster Co-Axial Master Chronometer縱然是一枚潛水錶，但其實可塑性極高，穿上絨大褸一樣好看。（品牌提供）

Seamaster Co-Axial Master Chronometer 44毫米計時錶，不銹鋼材質拼Sedna金錶殼及橡膠錶帶，添了幾分貴氣。（$82,800）（品牌提供）

歐米茄向來都喜用不同的名人擔任品牌大使，而玄彬就跟佐治古尼、妮歌潔曼、丹尼爾基克、艾迪烈柏尼多位巨星一同加入歐米茄的大家庭。

玄彬在2005年憑電視浪漫喜劇《我叫金三順》嶄露頭角，多年來參與過多套包括《秘密花園》等的人氣電視及電影演出，並屢獲殊榮及獎項提名，包括奪得第47屆《百想藝術大賞》最高榮譽電視大獎及今年韓國大眾文化藝術獎的總統表彰獎等。

穿起bomber jacket的玄彬，有否令你想起他在《愛的迫降》內的軍官角色？（品牌提供）

具300米防水功能的Seamaster潛水錶，錶殼是不銹鋼配以highlight的Sedna金，藍色陶瓷錶圈上置有Ceragold潛水刻度?。（$87,300）（品牌提供）

品牌總裁及行政總監Raynald Aeschlimann說：「玄彬擁有極之出眾的演技，無時無刻流露出個人自信及氣質。我們很欣賞他出色的表現及在工作上認真與重視細節的態度，而這種特質及價值觀跟歐米茄的理念不謀而合。此外，他具備無可挑剔的時尚品味，我們期待與他一起演繹品牌最卓越的腕錶系列。」

Omega的Constellation星座系列外型較斯文優雅，跟穿恤衫西褲的玄彬非常匹配。（品牌提供）

Constellation Co-Axial Master Chronometer 41毫米腕錶，最大特色是為人熟悉的錶殼與錶帶之間的半月造形和錶殼側面的「托爪」。（$178,200）（品牌提供）

歐米茄暫時只發布了3張玄彬的宣傳照，他手上分別戴上品牌的Constellation星座系列腕錶及Seamaster海馬系列潛水錶，全採用上Co-Axial機芯及取得Master Chronometer認證，走時精準度達業界最高標準。縱使Seamaster系列的感覺較運動型，但配襯麖皮bomber jacket甚至絨大褸都一樣好看，男士們想知如何裝扮？可以看看玄彬的示範。

產品查詢︰2518 9898

撰文 : 梁靜詩

欄名 : 型男玩物誌

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